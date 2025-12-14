セリエA 25/26の第15節 ＡＣミランとサッスオーロの試合が、12月14日20:30にジュゼッペ・メアッツァにて行われた。

ＡＣミランはクリストフェル・エンクンク（FW）、クリスチャン・プリシック（FW）、ダビデ・バルテサーギ（DF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するサッスオーロはアリュー・ファデラ（FW）、アンドレア・ピナモンティ（FW）、クリスティアン・ボルパト（MF）らが先発に名を連ねた。

13分に試合が動く。サッスオーロのアンドレア・ピナモンティ（FW）のアシストからイスマエル・コネ（MF）がゴールを決めてサッスオーロが先制。

しかし、34分ＡＣミランが同点に追いつく。ルーベン・ロフタスチーク（MF）のアシストからダビデ・バルテサーギ（DF）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

ここで前半終了。1-1の同点でハーフタイムを迎えた。

その直後の47分ＡＣミランが逆転。クリストフェル・エンクンク（FW）のアシストからダビデ・バルテサーギ（DF）がゴールを決めて2-1と逆転する。

59分、サッスオーロは同時に2人を交代。アリュー・ファデラ（FW）、ファリ・キャンデ（DF）に代わりアルマン・ロリエンテ（FW）、ジョシュ・ドイグ（DF）がピッチに入る。

60分、ＡＣミランが選手交代を行う。マッテオ・ガッビア（DF）からコニ・デビンター（DF）に交代した。

73分、ＡＣミランが選手交代を行う。クリスチャン・プリシック（FW）からサムエレ・リッチ（MF）に交代した。

77分サッスオーロのアンドレア・ピナモンティ（FW）のアシストからアルマン・ロリエンテ（FW）がゴールを決めて2-2に追いつく。

その後も両チーム共に選手交代が行われたがそのまま試合終了。2-2で引き分けという結果になった。

なお、ＡＣミランは23分にルーベン・ロフタスチーク（MF）に、またサッスオーロは23分にアリュー・ファデラ（FW）、57分にタリク・ムハレモビッチ（DF）、66分にクリスティアン・トルストベット（MF）にそれぞれイエローカードが出されている。

