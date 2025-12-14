【ラ・リーガ】ソシエダ 1−2 ジローナ（日本時間12月13日／アノエタ）

【映像】ドリブルでPA内侵入→接触転倒の瞬間

ソシエダに所属するMFの久保建英による転倒シーンが話題となっている。ボックス内へドリブルを仕掛けた日本代表アタッカーだったが、ファウルとはならず。ファンからはさまざまな意見が寄せられた。

ソシエダは日本時間12月13日、ラ・リーガ第16節でジローナと対戦。ソシエダが1点リードで迎えた66分、右サイドに開いた久保がMFブライス・メンデスのパスを受けてドリブルを開始し、DFアレックス・モレノと1対1の局面を迎えた。ボックス右の位置で久保は、縦にボールを蹴り出してスピード勝負に持ち込む。しかし次の瞬間、体を入れて対応したモレノと接触して転倒。久保はファウルをアピールするもノーホイッスルとなった。

両手を広げて唖然とした表情の久保の下に主審は小走りで近寄り、注意を与える。対峙したモレノも「立てよ」のジェスチャーを見せていた。

この判定についてSNSのファンたちからは「ファウルじゃね？」「あーノーファウルかー」「これないん？」「PKやろ？」「ファール取ってもらえないの厳しいな」とPKを主張する声が上がった。一方で「もらいにいくのやめて」「主審もすぐに注意しに行ってるし印象悪いんだよな」「いつも取ってもらえないなと思うけど、これはちょっと取れないだろ」「久保は振る舞いで損してる部分があるな」といった厳しい声も見られた。

この日の久保はフル出場するも、チームは後半の2失点で逆転負け。地元メディア『El Desmarque』は「5選手が不合格」の見出しで、久保については「5」をつけて「試合開始直後は最近よりもいいプレーを見せて、ボールへの関与が増えた。ブライス・メンデス、ゲデスとの連携も改善された」と評価。しかし「チームメートともに時間が経つにつれて勢いが衰えた。終盤はキープレーヤーとして活躍したが、連携がうまく取れなかった」と周囲との関係性に問題があるとの指摘をしている。

（ABEMA de DAZN／ラ・リーガ）