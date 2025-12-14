面接官の「見る目」に頼った採用をおこなう企業が少なくない。しかし、勘や経験だけでは、優秀な人材を見極めることは難しいし、失敗も次に生かせない。今求められるのは、自社・競合・ターゲットを多角的にとらえる「3つの分析」だ。100社以上の採用支援を手がけた筆者が語る、その体系だった採用メソッドとは？※本稿は、秋山 真『これまでと同じ採用手法で大丈夫なのか？と悩んだときに読む 採用の新基準』（アスコム）の一部を抜粋・編集したものです。

自社のスタイルを把握するには

アンケートの実施が一番の近道

「いい採用を実現させる、3つのステップ」とは何か――。

まず行うべきなのは、自社分析です。

自社分析では、自社で働く人へのアンケートやインタビューを通じて、スタイル（編集注／価値観や行動様式のこと）の種を集めていきます。

アンケートやインタビューの質問項目は、Business（事業のスタイル）、Culture（関係性のスタイル）、Job（仕事のスタイル）、Action（行動のスタイル）という4つの象限と紐づけてつくっていきます。

たとえば、

Businessは、「経営者の想い」や「事業への向き合い方」

Cultureは、「社内でよく使われる言葉」や「人と人との関係性」

Jobは、「職種ごとのこだわり」や「活躍する人の特徴」

Actionは、「社員の言動・働き方」や「個人の裁量や判断軸」

