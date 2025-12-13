「令和の峰不二子」の異名を持ち、モデルやインフルエンサーとして活躍する阿部なつきさん（26）が2025年12月6日、自身のインスタグラムを更新。タイトな肩出しドレス姿を披露した。

「TGC広島ありがとうございました」

阿部さんは、「TGC広島ありがとうございました」とイベント参加への感謝の言葉を添えて、美しいボディラインが際立つ肩出しドレス姿や白いアウターとシルバーのスカートを合わせたコーデを投稿。「大好きな広島でのイベントとても嬉しいです、、」ととつづっていた。

インスタグラムに投稿された写真では、ファーがデザインされた光沢のあるベージュのロングドレスを着用。髪の毛を一つにまとめ、タイトなデザインのドレスでスタイルの良さを披露した。その他には、白いアウターを羽織り白いトップスとシルバーのスカートをコーデした姿や、ランウェイを歩く動画などを公開している。

この投稿には、「お美しい＆カッコイイ！」「とってもとっても美しいです」「目が離せなくなる」「とてもよく似合っています」「スタイル抜群」といったコメントが寄せられていた。