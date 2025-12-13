½éÏ¢Åê¤Î²¼ÀÐ·á¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ê¥È¥Ã¥×¤Ç¡È¤²¤¤Ä¤è¡É¤Ê¥ï¥ó¥Þ¥ó¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë ¾å°Ì2¥Á¡¼¥à¤òÌÔÄÉ¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¡¿Ëã¿ý¡¦M¥ê¡¼¥°
¡¡¥¢¥¬¥ê4²ó¤ËÊü½Æ0¡£·ä¤Î¤Ê¤¤»î¹ç±¿¤Ó¤ÇÏ¢¾¡¤ò¾þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÂçÏÂ¾Ú·ôM¥ê¡¼¥°2025-26¡×12·î12Æü¤ÎÂè2»î¹ç¤ÏBEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë¤¬¥È¥Ã¥×¤ò³ÍÆÀ¡£Âè1»î¹ç¤ËÂ³¤¯Æ±Æü2Ï¢¾¡¤Ç¸Ä¿Í7¾¡ÌÜ¤òµó¤²¡¢¥Á¡¼¥à¤â11Æü¤ÎÅì¾ë¤ê¤ª¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤«¤é3Ï¢¾¡¤ÈÀª¤¤¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡ÛÀª¤¤»ß¤Þ¤é¤º¡Ä²¼ÀÐ¡Ö¤²¤¤Ä¤è¡×¥Ç¥¤¥ê¡¼¥À¥Ö¥ë°ìÉô»Ï½ª
¡¡Âè1»î¹ç¤Ï¥ª¡¼¥é¥¹¤Ë¥È¥Ã¥×ÌÜ¤ÎU-NEXT Pirates¡¦¿ð¸¶ÌÀÆà¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¤«¤éµÕÅ¾¤ÎÄ·Ëþ¤ò·è¤á¤ë¹ë²÷¤Ê¥È¥Ã¥×¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤«¤é¡¢ÎëÌÚÂç²ð¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÅÐÈÄÍ½Äê¤À¤Ã¤¿Âè2»î¹ç¤ËµÞî±Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£»î¹ç¤ÏÅì²È¤«¤éU-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë¡¢²¼ÀÐ¡¢¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë¡¢EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤ÎÊÂ¤Ó¤Ç³«»Ï¤·¤¿¡£
¡¡²¼ÀÐ¤ÏÅì1¶É¡¢°¡¼ù¤«¤é2600ÅÀ¤ò¥í¥ó¡£Â³¤¯Åì2¶É¤Ï¥É¥é¤ÎÆî¤ò¥Ý¥ó¤·¤ÆÂÐ¡¹ÏÂ¤Î¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤òÁÈ¤ß¡¢¥¢¥¬¥ê¤³¤½Æ¨¤·¤¿¤â¤Î¤Î1¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¤Ç3000ÅÀ¤ò²ÃÅÀ¤·¤¿¡£Åì4¶É¤Ë¤Ï¾®ÎÓ¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤ï¤·¤Æ2000ÅÀ¤òÆþ¼ê¡£ÇÉ¼ê¤Ê¹âÂÇÅÀ¤³¤½¤Ê¤¤¤¬¡¢Áê¼ê¤Î¹¶Àª¤ò³Î¼Â¤Ë¼×ÃÇ¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¥È¥Ã¥×¤Î²ÄÇ½À¤òÂç¤¤¯¹¤²¤¿¤Î¤ÏÆî1¶É1ËÜ¾ì¡£¿Æ¤Î¾®ÎÓ¤¬¥¿¥ó¥ä¥ª¤Î»Å³Ý¤±¤Ç¥Æ¥ó¥Ñ¥¤¡£¤³¤³¤Ë²¼ÀÐ¤¬6¡¦9º÷ÂÔ¤Á¤Î¥ê¡¼¥Á¤ò¤«¤±¤¿¡£¾®ÎÓ¤ÎÂÔ¤ÁÇ×¤¬4Ëç¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢²¼ÀÐ¤Ï¤ï¤º¤«¤Ë1Ëç¡£¤·¤«¤··ë²Ì¤Ï¾®ÎÓ¤¬Àè¤Ë9º÷¤òÄÏ¤ß¡¢²¼ÀÐ¤¬¥ê¡¼¥Á¡¦¥É¥é¤Î2600ÅÀ¡Ê¡Ü300ÅÀ¡Ë¤òÆþ¼ê¤·¤¿¡£¤³¤Î¤Þ¤Þ¥ê¡¼¥É¤ò¾ù¤é¤º¡¢»î¹ç¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«¿È½é¤È¤Ê¤ëÏ¢Åê¤ò½ª¤¨¡¢»î¹ç¸å¤Ï¡Ö¤³¤ì¤À¤±¼ê¤¬Æþ¤Ã¤ÆÏ¢¾¡¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤½¤ó¤Ê¤ËÈè¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤È·Ú¤ä¤«¤Ë¥³¥á¥ó¥È¡£Ï¢Åê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÉñÂæÎ¢¤Ï¡Ö1ÀïÌÜ¤¬¥È¥Ã¥×¤Ç¡¢2ÀïÌÜ¤ËºÂ¤ëÆî²È¤¬¡Ê1ÀïÌÜ¤Ç¡Ë¥é¥¹¤Ç¤Ê¤±¤ì¤ÐÏ¢Åê¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£4²ó¤Î¥¢¥¬¥ê¤¬¤¹¤Ù¤Æ2000ÅÀÂæ¤À¤Ã¤¿ÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÂçÊÑ¼ºÎé¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿²¼ÀÐ¡£Åì2¶É¤Î1¿Í¥Æ¥ó¥Ñ¥¤3000ÅÀ¤¬ºÇÂç²ÃÅÀ¤È¤¤¤¦ÄÁ¤·¤¤ÆâÍÆ¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö200¥Ý¥¤¥ó¥È¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢1°Ì¤È2°Ì¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¿¤Ð¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£ÎÉ¤¤½µËö¤ò¡×¤È¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤òÄù¤á¤¿²¼ÀÐ¤Ë¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ä¤è¤¤¡ª¤¹¤´¤¤¡ª¡×¡Ö¤ª¤Ä¤«¤ì¤·¤²¤¡¢¤«¤Ã¤±¤¨¤ï¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¥¨¡¼¥¹¡×¤È¾Î»¿¤ÎÀ¼¤¬Â³½Ð¡£²òÀâ¤ÎÁ°ÅÄÄ¾ºÈ¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë¤â¡Ö²¼ÀÐ¤µ¤ó¤¬¥Á¡¼¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È»¿¼¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÚÂè2»î¹ç·ë²Ì¡Û
1Ãå¡¡BEAST X¡¦²¼ÀÐ·á¡Ê¶¨²ñ¡Ë3Ëü5500ÅÀ¡¿¡Ü55.5
2Ãå¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¦Æó³¬Æ²°¡¼ù¡ÊÏ¢ÌÁ¡Ë2Ëü5600ÅÀ¡¿¡Ü5.6
3Ãå¡¡U-NEXT Pirates¡¦¾®ÎÓ¹ä¡ÊËã¾Ï¢¹ç¡Ë2Ëü600ÅÀ¡¿¢¥19.4
4Ãå¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦Âé¸ïÂç¡ÊºÇ¹â°ÌÀï¡Ë1Ëü8300ÅÀ¡¿¢¥41.7
¡Ú12·î12Æü½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¤ÎÀ®ÀÓ¡Û
1°Ì¡¡EXÉ÷ÎÓ²Ð»³¡¡¡Ü532.5¡Ê60/120¡Ë
2°Ì¡¡KONAMIËã¿ý³ÊÆ®¶æ³ÚÉô¡¡¡Ü497.3¡Ê62/120¡Ë
3°Ì¡¡BEAST X¡¡¡Ü284.5¡Ê62/120¡Ë
4°Ì¡¡ÀÖºä¥É¥ê¥Ö¥ó¥º¡¡¡Ü45.3¡Ê58/120¡Ë
5°Ì¡¡½ÂÃ«ABEMAS¡¡¢¥133.4¡Ê62/120¡Ë
6°Ì¡¡U-NEXT Pirates¡¡¢¥175.2¡Ê64/120¡Ë
7°Ì¡¡¥»¥¬¥µ¥ß¡¼¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¡¢¥175.3¡Ê60/120¡Ë
8°Ì¡¡TEAMÍëÅÅ¡¡¢¥176.7¡Ê60/120¡Ë
9°Ì¡¡EARTH JETS¡¡¢¥269.8¡Ê62/120¡Ë
10°Ì¡¡KADOKAWA¥µ¥¯¥é¥Ê¥¤¥Ä¡¡¢¥429.2¡Ê58/120¡Ë
¢¨Ï¢ÌÁ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ýÏ¢ÌÁ¡¢ºÇ¹â°ÌÀï¡áºÇ¹â°ÌÀïÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ¡¢¶¨²ñ¡áÆüËÜ¥×¥íËã¿ý¶¨²ñ
