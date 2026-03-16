麻雀のプロリーグ「Mリーグ」が16日に行われ、第1試合に登板した渋谷ABEMAS・白鳥翔（日本プロ麻雀連盟、以下連盟）がオーラスで3着から4着に落ちる悲劇に見舞われた。【写真】岡田紗佳サンタ姿が倍満級にかわいいと話題「めちゃ可愛い」まるこサンタとの2ショットもTEAM RAIDEN／雷電の本田朋広（連盟）、U-NEXT Piratesの鈴木優（最高位戦日本プロ麻雀協会）、EX風林火山の勝又健志（連盟）の3者と相まみえた白鳥。残り6試