【ダーウィン事変】Official髭男dismのOP主題歌『Make Me Wonder』を使用した本予告映像公開！
TVアニメ『ダーウィン事変』、Official髭男dismが歌うOP主題歌『Make Me Wonder』を使用した本予告映像が公開された。またキャスト情報も発表。そして初回放送は1月6日（火）24：00に決定。
講談社の月刊コミック誌『アフタヌーン』にて連載されている大人気ヒューマン＆ノン・ヒューマンドラマ『ダーウィン事変』。
最新コミックス9巻までのシリーズ累計発行部数は220万部を突破しており、「マンガ大賞2022」大賞、「このマンガがすごい！2022」オトコ編第10位、「第25回文化庁メディア芸術祭」マンガ部門優秀賞、「出版社コミック担当が選んだおすすめコミック2022」第2位、フランス第50回アングレーム国際漫画祭にて実施された「BDGestArts」アジアセクションと、各漫画賞を総なめし、日本のみならず海外でも高い人気を誇っています。
先日、Zepp Fukuokaで開催された Official髭男dism「OFFICIAL HIGE DANDISM one-man tour FOUR-RE:ISM」にて、TVアニメ『ダーウィン事変』のオープニング主題歌をOfficial髭男dismが担当することが発表された。
そして本日、同主題歌『Make Me Wonder』を使用した本予告映像が公開となった。
本予告では、チャーリー役・種崎敦美、ルーシー役・神戸光歩、リヴェラ役・大塚明夫に加え、新たにキャラクターボイスと共に追加キャスト情報も公開。
ギルバート役：森川智之、ハンナ役：佐藤利奈、フィリップ役：上田燿司、ゲイル役：石川界人、リップマン役：江頭宏哉が出演することが決定。キャスト陣からのコメントも到着しました。
さらに、本作の初回放送が1月6日（火）24：00に決定、テレ東系列にて放送を開始する。あわせて、プライムビデオでの独占配信も発表された。
TVアニメ『ダーウィン事変』は、いよいよ来年2026年1月6日（火）24：00よりテレ東系列にて放送開始。
独創的な世界観とスリリングな物語で話題を呼ぶ本作の続報に、ぜひご注目を。
※「種崎敦美」の「崎」は「大」の部分が「立」になる字が正しい表記。
（C）2026 うめざわしゅん・講談社／「ダーウィン事変」製作委員会
