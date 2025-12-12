東京都心は平年のわずか1％の雨量で空気の乾燥が続き、火事が相次いでいます。東京・港区では住宅火災が発生し、住人は「ガスをつけようとしたら爆発した」と話しています。

■渋谷駅の“目の前”で火事…ケガ人なし

12日も火事が相次いだ東京。お昼時には、渋谷駅の目の前で…。

110番通報

「黒い煙と火がある」

警視庁などによりますと、火事があったのは5階建ての複合施設の最上階です。

火は30分ほどで消し止められ、ケガ人はいないということです。

■高輪で住宅火災 ポンプ車など26台出動

そして、港区高輪でも。カメラが捉えたのは青空に立ち上る白煙です。その下では…

通報

「家から火が見える」

警視庁などによりますと、火事が発生したのは午前10時すぎ。

石澤尚弥「news every.」取材班

「多くの消防隊員が消火活動をしています。外壁が崩れ落ちてしまっています」

燃えているのは、木造2階建ての住宅です。

近隣住民

「物干し場で洗濯物を干してた。干してる時はキレイな空。『風が強いな』と思ってたら白い煙が向こう側からわいてきて」

そして、すぐに。

近隣住民

「白い煙が上がったと思ったら、たちまち黒い煙が屋根の間からすごく炎が上がっていて」

太平洋側を中心に乾燥し、北風も強くなっていた12日。火災のリスクが高まる中での火事でした。ポンプ車など26台が出動し、火は5時間半ほどで 消し止められました。

近くの住民は…

近隣住民

「消防署が隣ですし、高輪警察署も目の前でよかった」

現場周辺に消防署の出張所や警察署があったため、すぐに対応できたということです。

この火事で住宅3棟が焼け、全焼した木造2階建て住宅に住む高齢女性がケガ。「ガスをつけようとしたら爆発した」と住人の女性は話しているということです。

■ガス漏れか…警報器設置も対策に

“ガス爆発”の理由について、専門家は“ガス漏れの可能性”を指摘します。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「ガスの配管から漏れていたのか、ガスの器具から漏れていたのか、このどちらかだと思う。老朽化して腐食しているものもある」

できる対策については。

元東京消防庁・麻布消防署長 坂口隆夫氏

「ガスくさい臭いがしたら火はつけない」

ガス警報器を設置することも対策になるということです。

◇

警視庁などは出火原因を調べています。