動物病院で発生した火災によって入院中だった愛犬を失った男性が、病院に対し300万円の損害賠償を求めていた裁判で、和解が成立したとして、17日、原告の男性と代理人弁護士が都内で会見を開いた。 病院から原告へ和解金として100万円が支払われるほか、動物病院のホームページには今年4月1日より1年間謝罪文が掲載されるという。 バリカン充電の放置が火災の原因だったか 昨年5月6日朝、東京都世田谷区の動物病院