スターツ出版は、少年マンガジャンルの電子コミック雑誌「comicゼライズ」を2025年12月12日に創刊した。創刊号は各電子書籍ストアにて無料で配信され、2号以降は有料配信される。

創刊号には、「GEMIS-ゲミス-」「かくいう僕らは」「竜崎さんが俺の前だけでデレるリユウ」などが掲載。掲載された作品の1話は「マンガゼグラ」でも同時配信される。なお、本誌は毎月第2金曜日に発売される予定。

創刊号掲載作品3作品

「GEMIS-ゲミス-」

著者：王子エン

【あらすじ】

絶海の孤島で育った少年・ゲミス、夢は他種族が住む外の世界に出る事。そんなある日、孤島をオークが襲撃!? しかも「実験体のゲミスを寄越せ」衝撃の事実発覚！ 今まで受けた愛は嘘だったのか、そもそも自分は一体何者なのか…それでも愛を信じたゲミスは一変!! 姿形が変貌し人間離れした力を手に入れて――宿命を背負うゲミスが自ら信じるもののために世界と戦う、超絶怒涛の変身バトルファンタジー開幕!!

「かくいう僕らは」

著者：佐月ハレ

【あらすじ】

高校１年の終わり。誰とも深く関わらずに過ごしてきたつむぐは、ある日、公園で絵を描く少女・さとこと出会う。「君の言葉が嬉しかったんだよ」 彼女のまっすぐな言葉に、止まっていたつむぐの時間は静かに動き始め――言葉を閉ざした少年と、夢を描けなくなった少女。踏み出せずにいた二人が紡ぐ、不器用でまっすぐな青春譚、開幕。

「竜崎さんが俺の前だけでデレるリユウ」

著者：あさつきゆしゃ

【あらすじ】

学年一の美少女と名高い竜崎さんはなぜか俺に冷たい。目が合うとゴミを見るような目で睨まれるし。そんなある日俺は竜崎さんのとんでもない姿を目にしてしまった――なんと竜崎さんは人間じゃなくて“竜人”だったのだ――。「そんなに見ないでください！」学年一美少女な竜崎さんが“俺にだけ”見せる素顔は予想外のデレ具合で、思わず動揺してしまい――!? リアルでちょっとファンタジーなラブコメ、開幕です。