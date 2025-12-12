ÄÃÀ¾¹â¡¦°ì¥ÎÀ¥Îú¡¢Ë´¤²¸»Õ¤ØÊû¤°µÕÅ¾À±¡¡¡Ö¶µ¤¨¤ÏÁ´°÷Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×ÈªÌî´ÆÆÄ¤Î¸ÀÍÕ¶»¤ËSVÀª¤ØÄ©¤à
¡¡ÎáÏÂ7Ç¯ÅÙÅ·¹ÄÇÕ¡¦¹Ä¹¡ÇÕ JVAÁ´ÆüËÜ¥Ð¥ìー¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É¤¬12Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÅìµþÂÎ°é´Û¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¹â¹»¥Ð¥ìー³¦¤ÎÌ¾Ìç¡¦ÄÃÀ¾¹â¹»¤Ïºò¥·ー¥º¥ó¤ÎV¥êー¥°ÃË»ÒÀ¾ÃÏ¶è²¦¼Ô¤Çº£¥·ー¥º¥ó¤â¤³¤³¤Þ¤Ç¥êー¥°¼ó°Ì¤Î¥ô¥£¥¢¥Æ¥£¥ó»°½Å¤òÇË¤ê¡¢3²óÀï¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡11·î¤ËµÞÀÂ¤·¤¿ÈªÌîµ×Íº´ÆÆÄË´¤¸å¡¢½é¤Î¸ø¼°Àï¡£2Ç¯À¸¤Ê¤¬¤é¥Áー¥à¤Î¼ç¼´¤òÃ´¤¦°ì¥ÎÀ¥Îú¤¬¡¢²¸»Õ¤Ø¤Î»×¤¤¤È¼¡Àï¤Ø¤Î·è°Õ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè1¥»¥Ã¥È¤òÀè¼è¤µ¤ì¤ë¶ì¤·¤¤Å¸³«¤Ç¤Î¥¹¥¿ー¥È¤À¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Áー¥à¤Ë¹Å¤µ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Áê¼ê¤ÎÊ·°Ïµ¤¤Ë°û¤Þ¤ì¤Æ¡¢¹â¹»À¸¤é¤·¤¯¤Ç¤¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢µÜÇ÷Îµ»Ê¿·´ÆÆÄ¤«¤é¡ÖÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡×¤È¸ÝÉñ¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¥Áー¥à¤ÏËÜÍè¤Î»Ñ¤ò¼è¤êÌá¤·¤¿¡£¡Ö¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¥ß¥¹¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¥»¥Ã¥È¡£2¥»¥Ã¥ÈÌÜ°Ê¹ß¤ÏÊ·°Ïµ¤ÎÉ¤¯¤Ç¤¤¿¡×¡£½¤ÀµÎÏ¤òÈ¯´ø¤·¡¢¸«»ö¤ÊµÕÅ¾¾¡Íø¤ò¼ý¤á¤¿¡£
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ç¤Î½é¿Ø¤òÇòÀ±¤Ç¾þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤¿¤Á¤Î¶»¤Ë¤Ï¾ï¤Ë²¸»Õ¤Î¶µ¤¨¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÅö¤¿¤êÁ°¤Î¤³¤È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¤ä¤ë¡£¥ß¥¹¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤ë¡×¡£°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤º¤Ã¤È°ì½ï¡£¤¢¤½¤³¤Ç¥ß¥¹¤·¤¿¤é¤³¤¦¸À¤ï¤ì¤Æ¤ë¤À¤í¤¦¤Ê¡¢¤ÈÁ´°÷¤¬Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£ÆÍÁ³¤ÎÊÌ¤ì¤ËÆ°ÍÉ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢º£¤Ï¡ÖÈªÌîÀèÀ¸¤Î¤¿¤á¤Ë¤â¼«Ê¬¤¿¤Á¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¡×¤ÈÁ´°÷¤¬Á°¤ò¸þ¤¡¢·ëÂ«¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£Ç¯¤Ï¡È¥À¥Ö¥ë¥¨ー¥¹¡É¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë°ì¥ÎÀ¥¡£¡Ö¤â¤Ã¤È¼«Ê¬¤¬ÄÃÀ¾¤Î¥¨ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤Ë¶µ¤ï¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤Ç¥¨ー¥¹¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¡£2Ç¯À¸¥¨ー¥¹¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¡¢¼«Î©¤Ø¤Î¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬Þú¤ó¤À¡£
¡¡¼¡Àï¤ÎÁê¼ê¤Ï¤µ¤é¤Ë¥«¥Æ¥´¥êー¤¬¾å¤¬¤ê¡¢SV¥êー¥°¤ÎÆüËÜÀ½Å´ºæ¥Ö¥ì¥¤¥¶ー¥º¡£°ì¥ÎÀ¥¤Ï¡Ö¹â¤µ¤¬°ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤É¤¦Àï¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¡£Æ¬¤ò»È¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¡£¡Ö¼«Ê¬¤ÎÎÏ¤¬¤É¤ì¤À¤±ÄÌÍÑ¤¹¤ë¤«³Ú¤·¤ß¡×¡£Ë´¤²¸»Õ¤¬°é¤Æ¾å¤²¤¿¡ÉÄÃÀ¾¥Ð¥ìー¡É¤òÉð´ï¤Ë¡¢¹â¹»À¸¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥ãー¤¬¥×¥í¤ÎÊÉ¤ËÄ©¤à¡£