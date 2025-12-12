西島秀俊「将来のスターがたくさん生まれる予感がする」“親の子殺し”を描く最新主演作で市川染五郎ら若手俳優と共演
“イヤミスの女王”湊かなえさんの小説『人間標本』が、主演に西島秀俊さんを迎えて実写ドラマ化。“親の子殺し”というセンセーショナルなテーマに正面から挑んだ本作で、西島さんは息子・榊至を含む6人の少年たちを「人間標本」にしたと衝撃の告白をする蝶の研究者・榊史朗教授を演じている。
【写真】『人間標本』で親子役を演じた西島秀俊さんと市川染五郎さん
蝶に魅せられた特殊な役柄に挑んだ西島さんに、撮影秘話や息子役を演じた市川染五郎さんの印象、さらに物欲を刺激されたアート作品などを語ってもらった。
■湊かなえさんの原作を読んで「着眼点が素晴らしいと思った」
――本作への出演を決める際に、一番惹かれたポイントはどんなところでしたか？
【西島秀俊】企画をいただいてすぐ原作を読んだのですが、視点が変わることで物語が二転三転し、“誰も最後に描かれる真実に辿り着けないのでは”というおもしろさに引き込まれました。そこに親子の愛情や人間の業というものが織り込まれている。ぜひ挑戦したいと思い、榊史朗という役をお引き受けしました。
――原作を読まれた時の感想もお聞かせいただけますか？
【西島秀俊】蝶が見ている世界と、アートの世界で生きる人たちが見ている世界をリンクさせるという発想にまず驚きました。さらには、あらゆる蝶の特性と、登場人物のキャラクターも掛け合わせながらストーリーが展開していきます。湊先生の着眼点が素晴らしいと思いながら読みました。
――美しい少年たちだけでなく、息子でさえも蝶に見えてしまう史朗を演じるにあたり、どんなことを意識されたのでしょうか？
【西島秀俊】異様に見せようとか、どこか変な人に見えるように演じようと思ったことは一切なく、“榊史朗がどういう思いで今この瞬間ここにいるのか”ということだけを考えていました。本作は、最後のワンカットまで観てようやく“そういうことだったのか…”とわかるので、そこに向かって史朗に寄り添いながら演じました。
――役作りに関して、「東大の矢後勝也先生に蝶の素晴らしさや特性などをお聞きした」とコメントしていらっしゃいました。矢後先生からお聞きした蝶のお話で、驚いたことやおもしろかったことを教えていただけますか？
【西島秀俊】蝶は可視波長域が人間と違うらしく、 そのため“蝶だけに見える世界がある”といった話をうかがいました。蝶によって特性があるので、調べていくことで世界の見え方みたいなものが広がっていくという話が興味深かったです。それともうひとつおもしろかったのは、蝶の世界は教授から一般の蝶好きな人たちまで一緒になった広いネットワークがあるということです。僕の知り合いにも蝶が好きな人がいるので、「先生、○○さんという方を知っていますか？」と尋ねたら「知っています」と仰ったので、とても驚きました。
――ちなみに西島さんは、子どものころに蝶や虫を採ったりしていましたか？
【西島秀俊】蝶よりはカブトムシやクワガタなどの虫を採っていましたし、今も採りに行くことがあります。ただ、本作をきっかけに蝶への興味が沸きました。蝶は種類も多いですし、深い世界なんだろうなと思います。
■周りからの影響を一切受けない市川染五郎の芝居「自分らしいやり方で演じていて特別な俳優なんだと思った」
――息子・至(いたる)役を演じた市川染五郎さんとはどのように関係性を作っていかれたのでしょうか？
【西島秀俊】撮影前に特別な話し合いをすることはありませんでした。ただ、至は幼いころに母親を亡くしていて、そこから父と息子で支え合いながら生きてきたと思うので、そういったことを撮影の合間に染五郎くんと話しました。また、台湾ロケの撮影では、終わったあとに一緒に食事をすることもあったので、そういう時間も至と史朗の親子関係を構築する助けになったというか、いい時間だったなと思います。
――市川さんとお芝居されてみていかがでしたか？
【西島秀俊】染五郎くんは、撮影の最初の段階で、至と史朗の不思議な親子関係みたいなものを、なんとなくすでにつかんでいると感じました。印象に残っているのが、染五郎くんは「現代劇ドラマに出演するのは初めてです」と言っていましたが、いざ現場に入ってみると、役への切り替え方や芝居との向き合い方、集中の仕方など、すでに自分なりのやり方が出来上がっていました。撮影現場では、時には過酷な状況に陥ることもあれば、集中しづらい環境で演じなければいけないときもあるのですが、全く影響されずに集中して演じていたので、やはり特別な俳優なんだと思いました。
――市川染五郎さん以外にも伊東蒼さん、荒木飛羽さん、山中柔太朗(M!LK)さんといった若手の俳優さんがたくさん出演していますが、彼らと共演してみてどんなことを感じましたか？
【西島秀俊】皆さん“このシーンでは自分はこういうことがやりたいんだ”という意志をしっかり持っていたので、「好きなようにやってみたらいいと思うよ」と話しました。彼らがいろいろと挑戦できるようにサポートできればと思いましたが、その必要がないくらい、皆さん自分で意思表示ができていましたね。
――一人ひとり個性があって、若くて絵の才能のある彼らが美しい蝶に見えてしまう気持ちがわからなくもないなと思ってしまいました。
【西島秀俊】実際の彼らは役と正反対のキャラクターだったりするのでしょうが、その分しっかりと役作りをしてから作品に挑んでいると感じました。素晴らしい才能を持った若手俳優たちとの共演はとても楽しかったです。彼らの中から将来のスターがたくさん生まれる予感がしていますし、視聴者の方も魅了されると思います。
■西島秀俊が“物欲を刺激された芸術作品”を語る
――劇中に登場する「万人に理解される芸術などありません」という史朗のセリフが印象的でした。映画は総合芸術と言われていますが、長年映画作りに携わっていらっしゃる西島さんにとって“芸術”とはどのようなものでしょうか？
【西島秀俊】“芸術＝世界を見る視点を大きく変えてしまうもの”だと思っています。それはあくまでも今この瞬間思っていることであって、今後また変わるかもしれませんが、何か芸術作品と出合ったことで、世界の見え方が大きく変わるのではないかなと。
そういった経験は人生にものすごく衝撃を与えるので、ひとつ間違えると恐ろしいことにもなりかねない。そう考えると、芸術によって受ける影響が、誰かにとっての“救い”になっていたらいいなと思います。
――以前、“人はなぜ美術品や財宝に魅せられるのか”というテーマのBS番組『ヨーロッパ財宝ミステリー 消えた黄金列車の謎 × 西島秀俊』に出演されていましたが、そういった経験を通して印象に残った芸術作品があれば教えていただけますか？
【西島秀俊】この番組で訪れたポーランドにあるクラクフ国立博物館で、レオナルド・ダ・ヴィンチの『白貂を抱く貴婦人』という絵画を見た時はあまりの素晴らしさに圧倒されました。実はこの絵画にまつわる個人的な裏エピソードがありまして…。
――なんでしょうか？
【西島秀俊】番組の制作チームの方が、「西島さんは欲がなさそうなイメージなので、欲望についてのドキュメンタリーにしたい」と番組の企画について事前に説明を受けていたんです。でも、『白貂を抱く貴婦人』を見たらあまりに素晴らしかったので「これは欲しくなりますね」とつい言ってしまって(笑)。
――そうだったのですね(笑)。ちなみに芸術をテーマにした作品で何か印象に残っている映画やドラマはありますか？
【西島秀俊】子どものころに、ミロス・フォアマン監督の『アマデウス』を観てすごく衝撃を受けたのを覚えています。モーツァルトの半生を、サリエリとの対決を通して描いた作品ですが、幼いながらも芸術の残酷さを痛いほど感じましたし、“神に選ばれた才能を持つはずのモーツァルトがなぜこんな人格なんだ？”と疑問に思った記憶があります。今お話ししていて久々に鑑賞したくなりました。
――大人になってから観ると、作品から受ける印象や感じ方が全く違ったりしますよね。
【西島秀俊】『アマデウス』はまた違う印象を受けるのではないかなと思います。当時は感情移入できる登場人物が全然いなかった気がしますが、今観たら一人ぐらいはいるかもしれませんね。
――最近個人的に“これは芸術だ！”と圧倒されたのが、ジョディ・フォスターとカーリー・レイスが主演を務めるドラマ『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』の氷漬けになった遺体が発見されたシーンです。西島さんが小島秀夫監督のポッドキャスト番組でご紹介されていて、おもしろそうだったので鑑賞したら見事にハマりました。
【西島秀俊】今仰ったシーンの遺体の造形はすごかったですよね。小島さんいわく、イッサ・ロペス監督がギレルモ・デル・トロ監督に相談して、優れた造形技術を持った方を紹介してもらったそうです。思わず「うわっ」と叫んでしまうぐらいインパクトのあるシーンなので、特殊造形に興味がある方にはすごくおすすめです。
――『人間標本』は全世界で配信されますが、『人間標本』も『トゥルー・ディテクティブ ナイト・カントリー』も地上波では難しいテーマや場面を扱っていて、それをエンタメとして楽しめるのが配信作品のよさだと感じています。
【西島秀俊】まさに『人間標本』は配信でなければ実写化は難しい作品ですし、全5話を通してじっくりと観ていただけるのは素晴らしいことだと思います。最後まで観ていただくことで、なぜこういうことになったのかということがわかっていただけると思うので、世界中の皆さんに鑑賞いただけたらうれしいです。
取材・文＝奥村百恵
◆スタイリスト：オクトシヒロ
◆ヘアメイク：亀田雅
(C)2025 Amazon Content Services LLC or its Affiliates.
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
