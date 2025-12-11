受験シーズンを前に、11日、今年も大分市のバス会社が恒例の合格祈願アイテムを発売しました。

【写真を見る】「勝負」「乗越」「皆春」縁起良いバス停名で受験生を応援 標識が特別デザインに 大分

（吉田記者）「きょうから販売がはじまったキーホルダーのうち、ひとつには『勝負』と『乗り越え』が、もうひとつには『皆春』と『必勝祈願』のデザインが施されています」

大分バスは受験生を後押ししようと、2010年から毎年この時期に縁起の良い名称のバス停を組み合わせた合格祈願アイテムを販売しています。

キーホルダーは2種類で、組み合わせると「勝負を乗り越え、皆に春が来るように」という願いが込められています。

（購入者）「以前も『乗越』のキーホルダーをを買いに来ました。今度、大学受験があるのでまた来ました」

11日は午前10時の販売開始と同時に多くの人が窓口を訪れ、バス会社ならではの縁起物を買い求めていました。

（購入者）「初めて買いました。孫に合格してほしいです」「孫の家が別府なので、電車とバスを乗り継いで大分市の中学に来ると思います。無事に合格して、元気に中学生活を送ってほしいです」

また、大分バスではキーホルダーの販売に合わせて、9日から大分市内の縁起の良い名称のバス停標識3か所を必勝祈願デザインに変更しました。

（大分バス総合案内所・郷司花奈江さん）「秋頃から『今年はいつ発売しますか』という問い合わせがたくさんありました。他にはないバス停の名前なので、受験生の皆さんが明るい春を迎えられるよう願っています」

必勝祈願キーホルダーは1200個限定販売で、大分バスの総合案内所のほか、ホームページを通じてインターネットでも受け付けています。