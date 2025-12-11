クリスマスを前に岡山市北区で、献血に協力してくれた人にノンアルコールのスパークリングワインなどをプレゼントするイベントが始まりました。

【写真を見る】献血した人にクリスマスプレゼント ノンアルコールのスパークリングワインを 冬は献血者が減少 協力を呼びかけ【岡山】

岡山南ロータリークラブが協力し、2021年から行われているイベントで、岡山県赤十字血液センターにノンアルコールのスパークリングワインなど約800本が贈られました。

冬の時期は、インフルエンザや風邪などで献血者が減少する傾向にあり、献血に協力してくれる人の確保が目的です。

さっそくきょう（11日）、献血に訪れた人たちにプレゼントされました。

（岡山南ロータリークラブ 地域社会共同隊 前田佑輔会長）

「まだまだ少ないという現状だと思うので、どんどんみなさん献血に協力していただいて、少しでも救える命を救っていけたらなと思っております」

プレゼントは来週16日までの毎日、献血ルーム「うらら」「ももたろう」で献血をした先着40人に贈られます。