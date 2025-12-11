11日の衆院予算委員会において、黄川田仁志国務大臣の答弁に激しいヤジが起こり、高市早苗総理がフォローに回る事態となった。

【映像】黄川田氏に大音量ヤジ→代打・高市総理の瞬間（実際の様子）

立憲民主党の井坂信彦議員は「政府は、自治体経由で物価高対策を行う重点支援地方交付金の内4000億円を食料品の物価高対策に使う特別加算枠としています。ただ、これは本当に食料品に使われるのか、何に使っていいのか、大臣の答弁が二転三転してはっきりしません。自治体も『はっきりしてくれ』と困っている。例えば、食料品の物価高対策のための特別加算で水道料金の減免、結局していいのでしょうか？ 水道料金の減免を特別加算でやっていい場合とダメな場合の線引き、どうなっているのでしょうか？」と質問。

これに黄川田大臣は「水道料金の引き下げについては、推奨事業メニューに明記しており、交付金の予算額を大幅に拡充する中で、希望する自治体において活用していただけると考えております。食品の物価高騰に対する特別加算については、市町村において、生活者に対する食品の物価高騰についての家計への直接的な支援などを念頭に置いております。ただし、水道の引き下げについては、そういう交付金の予算が不足するなどの事情により、特別加算を水道料金の引き下げなどを通して生活者支援に使いたいという自治体があれば、政府において相談に応じて柔軟に対応することとしていきたい」と答えた。

井坂議員は「今聞いていただいた通り、よくわかんないんですよ」とした上で「結局、じゃあ自治体が『足りないんで、特別加算枠も水道料金の減免に使います』と相談してきたら、それはもう全部認めるということでいいんですね？」と確認。

議場内にヤジが広がる中、黄川田大臣は「今申し上げている通り、交付金の予算が不足するなどの事情により、特別加算を水道料金の引き下げなどを通じて生活者支援に使いたいという自治体があれば、政府において適宜個別的に柔軟に対応する」と回答した。

井坂議員は「『適宜柔軟に』ってことは相手によって『あなたはいいけどあなたはダメ』とか、個別対応するのですか？ 1700自治体があって、もう示したらいいじゃないですか？ ここで。『これはいいです、これはダメです』と。いちいち個別対応するんですか？」と聞いた。

黄川田大臣は「繰り返し申し訳ございませんが、政府において相談に応じ、柔軟に対応することとしていきたいと思っています」と答弁したのだが、納得が得られない多くの議員から「いや、もうちょっとダメでしょ！」「使えるか使えないか、明確に答えて」などのヤジが議場内に広がり、黄川田大臣が挙手。枝野幸男委員長が「もう一度、国務大臣。使えるか使えないか、端的にお答えをいただければと思います」と促した。

これに黄川田大臣が「この重点交付金に2兆円用意しております。そして、この特別加算枠以外でも1.6兆円用意しております。この1.6兆円のうち、水道に関するメニューもございますし、そこをしっかりとお使いになった上で、そして、この特別加算枠において生活者支援に使いたいという自治体があれば、政府において相談に応じ柔軟に対応することとしたい」と答えたのだが、議場内のヤジは全く収まらない。

枝野委員長は「総理、答えられる？ 大丈夫？ 井坂さん、総理に答えてもらっていいですか？」と確認し、高市早苗総理が答弁に。

「今、『足りない場合、柔軟に対応する』と大臣がお答えしたということは『使える』ということでございます」

井坂議員は「大臣には、もう最初からこういう風に明確に答えていただきたいと思います」と高市総理の回答に納得した様子を示した。

（ABEMA NEWS）