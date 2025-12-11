「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の１１日午前１１時現在で、東京電力ホールディングス<9501.T>が「買い予想数上昇」で５位となっている。



東京電力の柏崎刈羽原発６号機の再稼働に向けた動きを背景に、同社株は１１月中旬にかけて上昇基調となり、一時９００円台に乗せた。しかし新潟県知事が再稼働を容認する姿勢を示したことが明らかになった局面で頭打ちとなり、その後は買い持ち高を圧縮する目的の売りがかさんで６００円台まで調整した。足もとでは２５日移動平均線からの下方カイ離率は１８％超となり、値頃感が意識される水準となっている。１２月に入り株価は下げ止まりの兆しもみえるようになり、目先の反騰機運の高まりを期待する投資家の存在が、買い予想数の増加につながったとみられている。



出所：MINKABU PRESS