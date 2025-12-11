モイが３連騰で年初来高値を連日更新、２６年１月期経常利益は一転最高益更新へ◇

モイ<5031.T>は大幅高で３連騰。年初来高値を連日更新している。１０日の取引終了後、２６年１月期第３四半期累計（２～１０月）の単独決算の発表にあわせて、通期業績予想を修正した。経常利益予想を前回予想の１億２９００万円から３億７３００万円（前期比４５．８％増）に引き上げた。経常利益は減益予想から一転、前期の過去最高益を更新する見通しとなっており、業況を評価した買いが集まっている。



売上高予想は前回予想の６６億１０００万円から６６億１２００万円（前期比０．３％増）と小幅に引き上げた。同社はライブ配信プラットフォーム「ツイキャス」を運営。ポイント販売の予想を下方修正した一方、メンバーシップやプレミア配信の売り上げ見通しを上方修正している。また、ポイント販売においてアプリ以外の決済手段の比率が上昇。手数料率の低下が販管費を圧縮する。自主音楽レーベル「Ｍｏｉ Ｒｅｃｏｒｄｓ」の管理音楽に関する収益の増加も利益拡大に寄与する。最終利益予想は開示していない。



２～１０月は売上高が４９億５４００万円（前年同期比０．５％増）、経常利益が３億６００万円（同５２．７％増）、最終利益が１億３４００万円（同１３．１％減）となった。日本音楽著作権協会（ＪＡＳＲＡＣ）と「ツイキャス」での楽曲利用に伴う収支報告の内容に関する認識の齟齬（そご）の解決に向けた協議が完了し、解決に伴う特別損失を計上した。なお、ＮｅｘＴｏｎｅ<7094.T>との間にも認識の齟齬が発生しており、解決に向けた協議を進めている。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS