ついに日経平均株価が5万円台に突入し、金（ゴールド）価格も最高値を更新するなど、「資産インフレ」が加速しています。

現金の価値が目減りし、モノの値段が上がるこの時代、私たちの資産を守り、増やすためにはどうすれば良いのでしょうか。「リアルアセット（実物資産）」である不動産への注目がますます高まる中、これからの時代の賢い不動産戦略について、らくだ不動産株式会社の取締役副社長COO山本直彌さんと、同社の不動産エージェント鈴木成禎さんが語ります。



◾️資産インフレで加速する「不動産需要」

株高やインフレの影響を受け、不動産市場にも変化が表れています。

「『景気が良いなら不動産も上がるはず』と考え、早めに購入しようとする動きが実際に見られます。また、新総裁就任による金利政策への期待感なども相まって、不動産価格の上昇圧力は依然として強い状況です」と鈴木さんは分析します。



株価が5万円台に乗ったことで、資産効果による不動産購入意欲はさらに高まると予想されます。

◾️高すぎて買えない？「セカンドベスト」という戦略

とはいえ、都心の人気エリアのマンション価格はすでに高騰しきっており、一般の会社員には手が届かない水準になりつつあります。では、どうすれば良いのでしょうか。

鈴木さんが提案するのは、発想を転換する「セカンドベスト」という戦略です。

「例えば、『駅近』にこだわる理由が『通勤時間の短縮』なら、都心から物理的な距離は離れても、快速急行が停まる駅を選ぶことで、通勤時間を変えずに価格を抑えることができます。あるいは、築年数を少し妥協することで、予算内で希望の広さや設備を手に入れることも可能です。100点満点の物件を追い求めるのではなく、自分にとっての優先順位を整理し、賢く妥協点を見つけることが重要です」（鈴木さん）

◾️狙い目はどこ？都心と郊外の「価格差」に注目

今後、どのエリアが狙い目なのでしょうか。

「基本的には東京23区内全体が底堅いですが、まだ価格上昇の波が完全に及んでいないエリアも存在します。例えば、荒川より東側のエリアなどは、都心部に比べて割安感が残っています。都心の価格が上がりすぎると、その需要が周辺へ波及していくため、今はまだ上がっていないエリアも、時間の問題で価格が上昇していく可能性が高いでしょう」（鈴木さん）

◾️最強の戦略は「自分が住みたい」と思えるかどうか

資産価値やインフレ対策といった視点も重要ですが山本さんは、より本質的な視点を提示します。



「過去を振り返ると、結果的に大きなキャピタルゲイン（売却益）を得たのは、投資目的で頻繁に売買を繰り返した人よりも、『自分たちが本当に住みたい』と思って購入し、長く住み続けた人たちであるケースが多いのです。

相場は常に変動します。短期的な価格の上下に一喜一憂せず、『たとえ価格が下がっても、ここに住めて良かった』と思える物件を選ぶこと。それこそが、リスクを許容し、長期的に見て失敗しないための、最強の『戦略』と言えるのではないでしょうか」（山本さん）

【まとめ】

日経平均5万円時代において、不動産は有効な資産防衛策となり得ます。しかし、「儲かるから」という理由だけで飛びつくのは危険です。市場の動向を冷静に見極めつつ、最終的には「自分自身の人生を豊かにする住まいかどうか」という原点に立ち返ることが、後悔のない選択に繋がります。

