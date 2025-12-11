【シングルマザー必見】「パパはどこ？」子どもを傷つけるNG回答と年齢別の伝え方
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
12人産んだ助産師HISAKOさんが、自身のYouTubeチャンネル「【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル」で「【シングルマザー】どうしてパパいないの？年齢別ベストな回答（お手紙シリーズ）」と題した動画を公開。ひとり親家庭において、子どもからの「お父さんはどこにいるの？」という問いにどう答えるべきか、具体的な伝え方を解説した。
動画では、31歳の未婚シングルマザーからの相談が紹介された。5年間交際したパートナーとの間に子どもを授かったが、相手から「子どもはいらない、おろしてほしい」と言われ、シングルで産むことを決意。現在生後6カ月の息子に対し、将来父親の存在をどう伝えるべきか悩んでいるという。「息子のことをおろせと言った人が父親だという事実は伝えたくない」という母親の複雑な心境が語られた。
これに対しHISAKOさんは、自身も離婚を経験し、シングルマザーだった時期があると告白。その経験から、父親の不在を子どもに伝える際に最も重要なのは「ウソは絶対つかず、真実をシンプルに伝えること」だと指摘した。
「パパは亡くなったんだよ」といったウソは、子どもが後から真実を知ったときに「隠されていた」という事実で深く傷つく原因になると説明。子どもにとって父親は自身のルーツであり、その存在を否定されることは自己肯定感の形成に悪影響を及ぼす可能性があるという。
具体的な伝え方として、まずは「パパは今、一緒に住んでいないんだよ」と、ありのままの事実を伝えることを推奨。その上で、最も大切なメッセージは「あなたが産まれてきたことがうれしかった」「あなたがいることでママは幸せだ」「望まれて産まれてきたんだよ」といった、子どもの存在そのものを肯定する言葉を繰り返し伝えることだと強調した。どのような家庭環境であれ、子どもが「自分は愛されている、大切な存在だ」と感じられることが、心の支えになると語った。
父親がいないという事実よりも、その事実をどう伝えるか、そして子どもへの愛情をどう示すかが重要だ。このアプローチは、同様の悩みを抱える親にとって、一つの指針となるのではないだろうか。
動画では、31歳の未婚シングルマザーからの相談が紹介された。5年間交際したパートナーとの間に子どもを授かったが、相手から「子どもはいらない、おろしてほしい」と言われ、シングルで産むことを決意。現在生後6カ月の息子に対し、将来父親の存在をどう伝えるべきか悩んでいるという。「息子のことをおろせと言った人が父親だという事実は伝えたくない」という母親の複雑な心境が語られた。
これに対しHISAKOさんは、自身も離婚を経験し、シングルマザーだった時期があると告白。その経験から、父親の不在を子どもに伝える際に最も重要なのは「ウソは絶対つかず、真実をシンプルに伝えること」だと指摘した。
「パパは亡くなったんだよ」といったウソは、子どもが後から真実を知ったときに「隠されていた」という事実で深く傷つく原因になると説明。子どもにとって父親は自身のルーツであり、その存在を否定されることは自己肯定感の形成に悪影響を及ぼす可能性があるという。
具体的な伝え方として、まずは「パパは今、一緒に住んでいないんだよ」と、ありのままの事実を伝えることを推奨。その上で、最も大切なメッセージは「あなたが産まれてきたことがうれしかった」「あなたがいることでママは幸せだ」「望まれて産まれてきたんだよ」といった、子どもの存在そのものを肯定する言葉を繰り返し伝えることだと強調した。どのような家庭環境であれ、子どもが「自分は愛されている、大切な存在だ」と感じられることが、心の支えになると語った。
父親がいないという事実よりも、その事実をどう伝えるか、そして子どもへの愛情をどう示すかが重要だ。このアプローチは、同様の悩みを抱える親にとって、一つの指針となるのではないだろうか。
YouTubeの動画内容
関連記事
12人産んだ助産師HISAKO「もう片方の乳首触られるの、正直ゾワゾワします！」自然な行動でもイライラはOKとエール
12人産んだ助産師HISAKO「牛のうんちで作った家に驚き！マサイ村の生活体験がすごすぎた」
12人産んだ助産師HISAKO「日本の切迫早産治療は変わるべき」現場目線の本音を語る
チャンネル情報
がんばらんでええ！ テキトーでええ！多くのママに関わってきた経験と自身の出産子育てから痛感する理想と現実のギャップ。キレイゴト抜き方法論をお伝えする『【12人産んだ】助産師HISAKOの子育てチャンネル』です！YouTube登録者数60万人