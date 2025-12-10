この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「キングが驚いたのは自分の仕事先だったから」ドラマ『良いこと悪いこと』ドの子ビデオに隠された衝撃の伏線

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ドラマ考察系YouTubeチャンネル「ドラマ考察 トケル orz」が、「【良いこと悪いこと】第８話ドラマ考察 キングだけがドの子ビデオで１人驚いた理由！ドの子ビデオのおかしい点！ 伏線回収 結末最終回予想 いいこと悪いこと イイワル」と題した動画を公開。日テレ系ドラマ『良いことと悪いこと』第8話のラストシーンで、キング（間宮祥太朗）が「ドの子」の映像に一人だけ激しく動揺した理由を考察した。



動画ではまず、キングたちが「夢の絵」について語る過去の映像を見るシーンを振り返る。そこに映っていた「ドの子」こと瀬戸紫苑（せと しおん）の姿を見て、他の元クラスメートが「あ、そういえば、こんな子いたな」と懐かしむ中、キングだけが椅子から飛び降りるほど驚愕し、後ずさりしていた。このキングの異常な反応の理由について、トケル氏は視聴者から寄せられた「キングが驚いたのは、自分の仕事先だったからかも？」というコメントを紹介し、有力な説として深掘りした。



トケル氏は、瀬戸紫苑が映っていた場所の背景にあるドアが、ドラマのオープニング映像や、キングが現在仕事で訪れている場所のドアと酷似している点を指摘。このことからキングは、映像を見て過去を思い出しただけでなく、「『あの場所に自分は呼び出されたんだと』」直感したのではないかと解説した。



さらに、キングたちが忘れていたのはカタカナ表記の「ドの子」であり、いじめの対象だったひらがな表記の「どのこ」（猿橋園子／新木優子）とは別人である可能性にも言及。瀬戸紫苑は短期間しか在籍していなかったため記憶が薄れていたが、その彼女が自分の仕事場所に映っていたことで、犯人からの直接的なメッセージだと受け取り、恐怖を感じたのではないかと分析する。



トケル氏は、卒業アルバムの黒塗りは「思い出してほしい」という犯人からのメッセージであり、今回の映像もその一環だと考察。キングの過剰な反応は、単に過去のいじめを思い出したのではなく、犯人が自分のすぐそばにいること、そして次のターゲットが自分である可能性を突きつけられたことへの恐怖だったのかもしれない。