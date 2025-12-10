捨てて後悔した物1位は趣味グッズ！粗大ゴミ回収サービス「年末の大掃除事情」

優が運営する「粗大ゴミ回収サービス」が、全国500名を対象とした「年末の大掃除事情」と「今年の不要品整理」に関するアンケート調査の結果を公開。

年末に向けて大掃除を行う予定の人が約8割に達する一方、体力や時間の不足が片付けの大きな壁となっている実態が明らかになりました。

粗大ゴミ回収サービス「年末の大掃除事情に関する意識調査」

調査期間：2025年12月

調査対象：全国の男女500人

調査方法：インターネット調査

2025年の年末における大掃除の実態や、実際に捨ててスッキリした物、逆に後悔した物についての調査結果。

多くの人が片付けに意欲を見せる一方で、直面している課題やリアルな後悔のエピソードなど、興味深いデータが浮き彫りとなりました。

各項目の詳細な結果を見ていきます。

大掃除の実施状況と片付け頻度

今年の年末に大掃除や片付けをする予定があるかという問いに対し、「すでに始めている(40.6％)」「年末にまとめて行う予定(37.6％)」と、合計78.2％が実施の意向を示しています。

一方で、日頃の片付け頻度については「週に1回以上」が4割を超えるものの、「数か月に1回程度」以下の頻繁に片付けを行わない層も約3割存在。

普段片付け習慣がない場合、年末に一気に不用品処分を行う必要が生じ、負担が大きくなりやすい傾向がうかがえます。

片付けにおける最大の壁

年末の片付けで最も困ることとして挙がったのは、「体力的に大変(25.8％)」という回答。

家具の移動や不用品の運搬など、肉体的な負担が年齢に関係なく大きなハードルとなっています。

次いで「片付ける時間がない(24.6％)」「物が多すぎて手がつけられない(22.8％)」が続き、日々の忙しさや物量の多さが片付けを阻む要因となっています。

捨ててスッキリした物ランキング

2025年に実際に捨ててスッキリした物の第1位は「着なくなった服・靴(37.8％)」。

クローゼットのスペースが空き、視覚的な変化も大きいため満足度が高い結果となりました。

続いて「たまった書類・本・雑誌(19％)」「使わなくなった家電(12.9％)」がランクインし、空間を圧迫しやすいアイテムの処分がスッキリ感につながっています。

捨てて後悔した物

一方で、捨てて後悔した物の圧倒的1位は「趣味・コレクション品(50.96％)」。

代替がきかないグッズやコレクションは、手放した後に「手元に置いておけばよかった」と感じるケースが多いようです。

後悔の理由としては「思い出があった(44.4％)」が最も多く、感情的な価値が大きく影響しています。

不用品の処分方法

今後の大掃除で利用したい処分方法としては、「フリマアプリ・リサイクルショップで売る(35.8％)」がトップに。

次いで「自治体の粗大ごみ(31.4％)」が続きますが、「不用品回収業者に依頼する(14.2％)」という回答も一定数存在。

年末の限られた期間で効率的に片付けるため、専門業者への需要も高まっています。

体力や時間、粗大ごみ処理の手間という壁がありつつも、新しい年を迎えるためのリセット行動として重要な年末の大掃除。

無理のない計画や自分に合った処分方法の選択が、納得のいく片付けへの鍵となりそうです。

優「粗大ゴミ回収サービス」による調査結果の紹介でした。

