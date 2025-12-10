この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「小麦パンがやめられない原因はコレ！今日から変わる3つの工夫」と題した動画で、40分で作れる健康パンの専門家・むらまつさき氏が小麦パンをやめられない本当の理由について熱く解説した。むらまつ氏は「ついパンに手が伸びてしまうのはあなたの意思が弱いせいではありません。脳の仕組みが原因なんです」と断言。「脳の性質に振り回されず、健康的にパンと付き合うコツ」を明かした。



むらまつ氏は小麦パンをやめられない脳の特徴を3つ挙げて説明。まず第一の特徴は「習慣化になってしまっている」ことで、「朝ごはんは小麦パン、と脳が思い込んでいる場合、無意識に食べてしまう」と語る。続く二つ目の特徴として「ネガティブな情報を都合よく打ち消してしまう脳のクセがある」ことを挙げ、「ちょっとだけなら…が続いて毎日食べてしまう」と指摘した。そして三つ目は「目先の快楽を優先してしまうこと」で、「美味しそうなパンが目の前にあると、将来の健康リスクを考えずについ食べてしまう」と、多くの人が経験する“あるある”を紹介した。



この脳の性質に打ち勝つための実践的な工夫も紹介。第一に「健康意識の高い人の情報に触れること」。コミュニティに参加したり、健康的なパンをテーマにした動画を見ることで「自分もこうなりたいと脳が刺激される」と述べた。二つ目は「パンをご褒美にしないこと」。むらまつ氏は「不健康なパンがご褒美になるなら、それは本当の意味でご褒美とは言えません」と理解を促した。三つ目は「記録すること」。カレンダーや手帳で食生活を可視化し、「記録を続けることで脳が無意識に行動を習慣化してくれる」と解説した。



さらに、「市販のパンで本当に健康的なものはほぼゼロ」と指摘しつつ、「材料が一目瞭然の自家製パンこそおすすめ」と強調。自分でパンを作る体験こそが脳に健康の意識を根付かせる方法だと勧めた。具体的には「40分で作れる砂糖・油・卵・乳製品・大豆・ナッツ不使用の健康パンキット」を紹介し、「これを習慣にすれば、無理に小麦パンをやめようと思わなくても自然と健康なパンを選ぶ脳のクセがつく」と語った。



動画の最後には「小麦パンがやめられないのはあなたのせいではありません。脳の仕組みのせいです」と改めて強調。「パンと健康、脳の仕組みまで語るチャンネルはなかなかありません。新しい視点を取り入れ健康的な食生活を続けてください」と締めくくった。