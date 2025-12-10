Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Î»þÂå¹Í¾Ú¼Ô¤Ë¤è¤ëºÇ¿·¸¦µæ¨¡¨¡¡ÖÊäº´Ìò¡×¤«¤é¸«¤¿½¨µÈ¤Î·³»ö¡¦³°¸ò¡Ú±©¼Æ½¨Ä¹¤ÈÆ£Æ²¹â¸×¡Û
Îò»Ë³Ø¼Ô¡¦¹õÅÄ´ð¼ù¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹¤ÈÆ£Æ²¹â¸×¡Ù¤¬´©¹Ô¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹¶¤á¤Ë»Ï¤Þ¤ë¿ô¡¹¤Î¹çÀï¤«¤éÌÓÍø¡¦ÆÁÀî¤È¤Î³°¸ò¡¢Ãæ¹ñ¡¦¶å½£¤ÎÊ¿Äê¤Þ¤Ç¡¢¾ï¤Ë·»¡¦½¨µÈ¤Î¡ÖÌ¾Âå¡×¤È¤·¤ÆËÛÁö¤·¤¿±©¼Æ½¨Ä¹¡Ê¤Ï¤·¤Ð¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¤È¡¢½¨Ä¹¤ÎÊ¢¿´¤È¤·¤ÆºÇÁ°Àþ¤ËÎ©¤Ã¤¿Æ£Æ²¹â¸×¡Ê¤È¤¦¤É¤¦¤¿¤«¤È¤é¡Ë¡£Å·²¼¼è¤ê¤Î¼ÂÆ¯ÉôÂâ¤È¤·¤Æ¡¢Èà¤é¤Ï¤¤¤«¤Ë±©¼ÆÀ¯¸¢¤ò»Ù¤¨¤¿¤Î¤«¡£¡Ö¸Äï¡×¤È¡ÖÀ¤ÅÏ¤ê¾å¼ê¡×¤Î¥¤¥áー¥¸¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¼ÂÁü¤È¤Ï¡£
¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹¤ÈÆ£Æ²¹â¸×¡Ù½ñ±Æ
±©¼Æ½¨Ä¹¤ÈÆ£Æ²¹â¸×¨¡¨¡¤Ï¤¸¤á¤Ë
¡¡±©¼Æ½¨Ä¹¡Ê°ì¸Þ»Í¡»～¶å°ì¡Ë¤Î²ÈÏ·¤¿¤Á¤Ë¤Ï¡¢ÍÎÏ¤Ê¿ÍÊª¤¬Â¿¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ç¤âºÇ¤âÃøÌ¾¤Ê¿ÍÊª¤¬¡¢Æ£Æ²¹â¸×¡Ê°ì¸Þ¸ÞÏ»～°ìÏ»»°¡»¡Ë¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ÛÏÀ¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¹â¸×¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÍÎÏ²ÈÏ·¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¤Î¤Á¤â¡¢¤½¤ÎÍÜ»Ì»Ò½¨ÊÝ¡Ê¤Ò¤Ç¤ä¤¹¡Ë¤Î¤â¤È¤Ç¤âÍÎÏ²ÈÏ·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·½¨ÊÝ¤Î»àµî¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢±©¼Æ½¨µÈ¡Ê¤Ò¤Ç¤è¤·¡Ë¤ÎÄ¾¿ÃÂçÌ¾¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢´Ø¥ö¸¶¹çÀï¤Î¤Î¤Á¤ÏÆÁÀî²È¹¯¡Ê¤È¤¯¤¬¤ï¤¤¤¨¤ä¤¹¡Ë¤«¤é°ËÀª¡¦°Ë²ìÆó¤«¹ñ¤Î¹ñ»ý¡Ê¤¯¤Ë¤â¤Á¡ËÂçÌ¾¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤ÏÌó»°»°ËüÀÐ¤Ë¤Î¤Ü¤ëÂçÎÎÃÎ¤òÎÎ¤¹¤ëÎÎ¹ñÂçÌ¾¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ï½¨Ä¹¤Îµì¿Ã¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â½ÐÀ¤¤·¤¿¤È¤¤¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¹â¸×¤¬ÃøÌ¾¤Ê¤Î¤â¤½¤Î¤³¤È¤ËÂç¤¤¯¤è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤È¤³¤í¤¬¹â¸×¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¸½ºß¤â½½Ê¬¤Ë²òÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¤¤¬¤¿¤¤¡£¹â¸×¤Ë´Ø¤¹¤ë¸¦µæ½ñ¡¦°ìÈÌ½ñ¤â¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ç°·¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÆâÍÆ¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤Ï¡¢´Ø¥ö¸¶¹çÀï¸å¤Î¡¢¤·¤«¤â°ËÀª¡¦°Ë²ìÎÎ¹ñ´ü¤Ë¤ª¤±¤ë¤â¤Î¤¬Ãæ¿´¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á½¨Ä¹¤È¤½¤ÎÍÜ»Ì»Ò½¨ÊÝ¤Î»þÂå¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÂçÏÂ¡Ê¤ä¤Þ¤È¡Ë±©¼Æ²È¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ëÆ°¸þ¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï½¨µÈ¤ÎÄ¾¿ÃÂçÌ¾¤È¤·¤Æ¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¤ª¤è¤½³µÎ¬ÄøÅÙ¤Î¤³¤È¤¬ÇÄ°®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Ë¤¹¤®¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤È¤¤¤Ã¤Æ¤è¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¹â¸×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Âç¿È¡Ê¤¿¤¤¤·¤ó¡Ë¤ÎÎÎ¹ñÂçÌ¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¡¢¤µ¤é¤Ë»ÒÂ¹¤¬°ËÀªÄÅÆ£Æ²²È¤È¤·¤Æ¹¾¸Í»þÂå¤òÄÌ¤¸¤ÆÂ¸Â³¤·¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢´Ø·¸»ËÎÁ¤¬¤½¤ì¤Ê¤ê¤Ë»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£±©¼Æ¡ÊË¿Ã¡ËÀ¯¸¢´ü¤ÎÆ°¸þ¤ò¼¨¤¹»ËÎÁ¤ÏÉ¬¤º¤·¤âÂ¿¤¯¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÂ¾¤Î½¨Ä¹¤Î²ÈÏ·¤¿¤Á¤ÈÈæ¤Ù¤ì¤Ð¡¢È´·²¤ËÂ¿¤¯¤Î»ËÎÁ¤¬»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¤¿¤áÂçÏÂ±©¼Æ²È»þÂå¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Â¾¤Î²ÈÏ·¤¿¤Á¤è¤ê¤â¡¢Â¿¤¯¤Î»öÊÁ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤ÏÆ±»þ¤Ë¡¢½¨Ä¹¤ÎÆ°¸þ¤ò¤µ¤é¤Ë¿¼¤¯Ç§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤ËÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤³¤ÇËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î»þÂå¤Ë¤ª¤±¤ë¹â¸×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤Ç¤¤ë¤À¤±¾Ü¤·¤¯¼è¤ê¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£½¨Ä¹¤¬¹â¸×¤ò²È¿Ã¤Ë¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Å·Àµ¡Ê¤Æ¤ó¤·¤ç¤¦¡Ë»ÍÇ¯¡Ê°ì¸Þ¼·Ï»¡Ë¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¹â¸×¤ÏÆó°ìºÐ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£Æ±½½¶åÇ¯¤Ë½¨Ä¹¤¬»àµî¤·¤¿¤È¤¡¢¹â¸×¤Ï»°Ï»ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¹â¸×¤ÏÂ¤«¤±°ìÏ»Ç¯¤Ë¤ª¤è¤ó¤Ç½¨Ä¹¤Ë»Å¤¨¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²áÄø¤Ç¡¢½¨Ä¹¤Î²ÈÏ·¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï¤½¤ÎÍÎÏ¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½¨Ä¹²È¿Ã¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤½¤³¤Ç¤ÎÆ°¸þ¤¬¡¢±©¼Æ½¨ÊÝ¤Î»à¸å¤Ë½¨µÈ¤«¤éÄ¾¿ÃÂçÌ¾¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¡¢¤µ¤é¤Ë¤Ï´Ø¥ö¸¶¹çÀï¸å¤ËÆÁÀî²È¹¯¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤ï¤Ð¹â¸×¤Î¸åÈ¾À¸¤Ë¤ª¤±¤ë½ÐÀ¤¤Ï¡¢½¨Ä¹²È¿Ã¤Î»þÂå¤ËÇÝ¤ï¤ì¤¿Ç½ÎÏ¤ä¿ÍÌ®¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤ß¤¨¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ë¤â¤Ê¤ë¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤Ï¤³¤ì¤«¤é¡¢¹â¸×¤¬½¨Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÆ°¸þ¤ò¤ß¤»¡¢¤Þ¤¿¤½¤Î¤³¤È¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ë½¨Ä¹¤ÎÀ¯¼£Åª°ÌÃÖ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤ß¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£½¨Ä¹¤È¹â¸×¤ÎÆ°¸þ¤ò¸òº¹¤µ¤»¤ë¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤ê¤Ê¤¬¤é¤ß¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢Æó¿Í¤Î´Ø·¸¤Îºß¤êÊý¤ä¡¢½¨Ä¹¤Î¤â¤È¤Ç¤Î¹â¸×¤Î°ÌÃÖ¤ÈÌò³ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¤è¤êÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤Ê¤ª»ä¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¡Ù¡ÊÊ¿ËÞ¼Ò¿·½ñ¡Ë¡¢¡Ø½¨µÈ¤òÅ·²¼¿Í¤Ë¤·¤¿ÃË ±©¼Æ½¨Ä¹¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ¡Ë¤ò¡¢½¨Ä¹¤ÎÍÎÏ²È¿Ã¤Î¹½À®¤ÈÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹¤È¤½¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¡Ù¡Ê³ÑÀîÁª½ñ¡Ë¤ò¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¹¤Ç¤Ë´©¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¤ä²È¿Ã¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»ËÎÁ½ÐÅµ¤Ê¤É¤ÎÉ½¼¨¤Ï¤Ç¤¤ë¤À¤±´ÊÎ¬¤Ë¤·¤¿¡£¾ÜºÙ¤òÃÎ¤ê¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤½¤ì¤é¤ò»²¾È¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢½¨Ä¹¤È¹â¸×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤µ¤é¤ËÍý²ò¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤¿¤á¤Ë¤â¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÃøºî¤â¡¢¤¼¤Ò¤¢¤ï¤»¤Æ¤ªÆÉ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¯»×¤¦¡£
½¨Ä¹¤È¹â¸×¤Î½Ð²ñ¤¤¡ÊÅ·Àµ»ÍÇ¯～¶åÇ¯¡Ë¨¡¨¡Âè°ì¾Ï¤è¤ê½¨Ä¹¤ÎÅÐ¾ì
¡¡ËÜ½ñ¤ÎÆó¿Í¤Î¼ç¿Í¸ø¤Î¤¦¤Á¡¢¼ç¿Í¤Ç¡¢¤«¤ÄÇ¯Ä¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï±©¼Æ½¨Ä¹¤Ç¡¢²È¿Ã¤Ç¡¢¤«¤ÄÇ¯¾¯¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤¬Æ£Æ²¹â¸×¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¤Þ¤º¤Ï¡¢¼ç¿Í¤«¤ÄÇ¯Ä¹¤Ë°ÌÃÖ¤·¤¿½¨Ä¹¤¬¡¢Îò»Ë¾å¤ËÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¯¤ë·Ð°Þ¤«¤é½Ò¤Ù¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¡¡½¨Ä¹¤Ï¡¢Å·Ê¸¡Ê¤Æ¤ó¤Ö¤ó¡Ë¶åÇ¯¡Ê°ì¸Þ»Í¡»¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¤¢¤ë¡£Éã¤ÏÌ¯±À±¡ÅÂ¡Ê¤ß¤ç¤¦¤¦¤ó¤¤¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡ÊÌï±¦±ÒÌç¡Ê¤ä¤¨¤â¤ó¡Ë¡¦ÃÞ°¤Ìï¡Ê¤Á¤¯¤¢¤ß¡Ë¡¢¡©～°ì¸Þ»Í»°¡Ë¡¢Êì¤ÏÅ·¿ð±¡ÅÂ¡Ê¤Æ¤ó¤º¤¤¤¤¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡ÊÂçÀ¯½ê¡Ê¤ª¤ª¤Þ¤ó¤É¤³¤í¡Ë¡¢°ì¸Þ°ì¼·～¶åÆó¡Ë¤Ç¡¢½¨Ä¹¤ÏÆó¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ»°ÈÖÌÜ¤Î»Ò¤Ç¼¡ÃË¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£ÈøÄ¥°¦ÃÎ·´ÃæÃæÂ¼¡ÊÌ¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶è¡Ë¤ÎÀ¸¤Þ¤ì¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¤ç¤¦¤À¤¤¤Ë¤Ï¡¢°ìÈÖ¾å¤Ë»Ð¡¦¿ðÎµ±¡ÅÂ¡Ê¤º¤¤¤ê¤å¤¦¤¤¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡Ê»°¹¥¾ï´×ºÊ¡¢°ì¸Þ»°Æó～°ìÏ»Æó¸Þ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¼¡¤Ë·»¡¦½¨µÈ¡Ê°ì¸Þ»°¼·～¶åÈ¬¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤ËÂ³¤¤¤Æ½¨Ä¹¤¬°ÌÃÖ¤·¡¢²¼¤ËËå¡¦Ä«Æü¡Ê°°¡¦ÆîÌÀ±¡ÅÂ¡Ê¤Ê¤ó¤á¤¤¤¤¤ó¤Ç¤ó¡Ë¡¢ÉûÅÄµÈÀ®ºÊ¡¦ÆÁÀî²È¹¯ºÊ¡¢°ì¸Þ»Í»°～¶å¡»¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½¨Ä¹¤Ï°ìÈÖ¾å¤Î»Ð¡¦¿ðÎµ±¡ÅÂ¤«¤é¤ÏÈ¬ºÐ¤ÎÇ¯¾¯¡¢·»¤Î½¨µÈ¤«¤é¤Ï»°ºÐ¤ÎÇ¯¾¯¡¢ÂÐ¤·¤ÆËå¡¦Ä«Æü¤Ë¤Ï»°ºÐ¤ÎÇ¯Ä¹¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤¿¡£
¡¡½¨Ä¹¤ÎÂ¸ºß¤¬¡¢Åö»þ¤Î»ËÎÁ¤Ç½é¤á¤Æ³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢ÃÂÀ¸¤«¤é»°»°Ç¯¸å¡¢Å·Àµ¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¼·»°¡ËÈ¬·î¤Î¤³¤È¤Ç¡¢»°»ÍºÐ¤Î»þ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÌÚ²¼¾®°ìÏºÄ¹½¨¡Ê¤¤Î¤·¤¿¤³¤¤¤Á¤í¤¦¤Ê¤¬¤Ò¤Ç¡Ë¡×¤ÈÌ¾¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ·»¤Î½¨µÈ¤Î¤â¤È¤Ç¡¢¶á¹¾Àõ°æ¡Ê¤ª¤¦¤ß¤¢¤¶¤¤¡Ë²ÈÎÎ¹ñ¤Î·ÐÎ¬¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÌÚ²¼ÉÄ»ú¤ò¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢·»¤Î½¨µÈ¤¬¿¥ÅÄ²È²È¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤éÌÚ²¼¤ò¾Î¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ë°ø¤ó¤Ç¾Î¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÄÌ¾Î¤Î¾®°ìÏº¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¸µÉþ¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¾Î¤·¤¿¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£½¨Ä¹¤Î¸µÉþ»þ´ü¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê°ì¸ÞºÐ¤Ç¤Î¤³¤È¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¹°¼£¡Ê¤³¤¦¤¸¡Ë¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¸Þ¸Þ¡Ëº¢¤Î¤³¤È¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï½¨µÈ¤Ï¤Þ¤À¿¥ÅÄ²È²È¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÃæÃæÂ¼¤Ç¤Î¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡½¨µÈ¡¦½¨Ä¹¤ÎÉã¡¦Ì¯±À±¡ÅÂ¤ÎÁÇÀ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÌÀ³Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢Âå¡¹¡¢ºßÂ¼Èï´±¡Ê¤Ò¤«¤ó¡Ë¤È¤·¤ÆÉð²ÈÊô¸ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢ÃæÃæÂ¼¤ÎÍÎÏÉ´À«¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤·¤«¤·Ì¯±À±¡ÅÂ¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬¤Þ¤À»ÍºÐ¤Î»þ¤Ë»àµî¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢É´À«²È¤È¤·¤Æ¤Îºâ»º¤Ï¡¢¿ÆÎà¤äÂ¼¤ËÍÂ¤±¤é¤ì¡¢²ÈÂ²¤ÏÂ¾²È¤Ø¤ÎÊô¸ø¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç·»¤Î½¨µÈ¤ÏÂ¼¤«¤é½Ð¤Æ¡¢Éð²ÈÊô¸ø¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ³ÆÃÏ¤òÊ×Îò¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½¨Ä¹¤¬¸µÉþ¤·¤¿¤Î¤Á¤Ï¡¢ºâ»º¤Î°ìÉô¤¬Ìá¤µ¤ì¡¢É´À«²È¤È¤·¤Æ¼«Î©¤ò¤¹¤¹¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢±ÊÏ½¡Ê¤¨¤¤¤í¤¯¡Ë¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¸ÞÈ¬¡Ëº¢¤Ë·»¤Î½¨µÈ¤ÏÈøÄ¥¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢À¶¿Ü¿¥ÅÄ¿®Ä¹¡Ê¤ª¤À¤Î¤Ö¤Ê¤¬¡Ë¤ÎÊô¸ø¿Í¤È¤Ê¤ê¡¢Æ±»ÍÇ¯º¢¤ËÂ·Ú¤Ë¼è¤êÎ©¤Æ¤é¤ì¤ÆÊ¼»Î¿ÈÊ¬¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±¸ÞÇ¯º¢¤Ë½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¿¥ÅÄ²È¤ÎÄ¾¿Ã¤Ë¤Ê¤ê¡¢Æ±Ï»Ç¯º¢¤Ë½êÎÎ°ì¡»¡»´ÓÊ¸¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢¡Ö»Î¡Ê¤µ¤à¤é¤¤¡ËÂç¾¡×¤Þ¤Ç½ÐÀ¤¤·¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ÊÀÛÃø¡Ø±©¼Æ½¨µÈ¤È¤½¤Î°ìÂ²¡Ù¡Ë¡£½¨µÈ¤¬¿¥ÅÄ²ÈÄ¾¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë±ÊÏ½¸ÞÇ¯¤Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤ÏÆó»°ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ò¤¦¤±¤Æ¡¢½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤Î¤â¤È¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¡¢¿¥ÅÄ²È²È¿Ã¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¿äÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÃæÃæÂ¼¤Ç¤Ï¡¢¾®µ¬ÌÏ¤Ê¤¬¤éÉ´À«²È¤È¤·¤ÆÂ¸ºß¤·¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢Â¼¤ò½Ð¤ÆÉð²È¤Î²È¿Ã¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÁªÂò¤·¤¿¤Î¤À¤í¤¦¡£
¡¡½¨Ä¹¤ÎÎ©¾ì¤Ï¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÎÄ¾¿Ã¤Ç¡¢Åö¼ç¿®Ä¹¤ÎÇÏ²ö½°¡Ê¤¦¤Þ¤Þ¤ï¤ê¤·¤å¤¦¡£¿Æ±ÒÂâ¡Ë¤ËÊÔÀ®¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ï¤Î¤Á¤ÎÅ·ÀµÆóÇ¯¤Ë³ÎÇ§¤µ¤ì¤ë¡£¼ÂÌ¾¤Î¤¦¤Á¤Î¡ÖÄ¹¡×»ú¤Ï¡¢¼ç¿Í¤Î¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤«¤é²¼»ú¤òÊÐëá¡Ê¤Ø¤ó¤¡Ë¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¿¥ÅÄ²È¤ÎÄ¾¿Ã¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤È¤â¤Ê¤Ã¤Æ¡¢ÉÄ»ú¤Ï·»½¨µÈ¤ÈÆ±¤¸ÌÚ²¼¤ò¾Î¤·¡¢¼ÂÌ¾¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¡¢Àè¤Ë¤ß¤¿¤è¤¦¤Ë¡ÖÌÚ²¼¾®°ìÏºÄ¹½¨¡×¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤½¤Î°ìÊý¡¢·»¤Î½¨µÈ¤Ï¡¢±ÊÏ½½½°ìÇ¯¤Ë¿®Ä¹¤¬¾åÍì¤ò¿ë¤²¤¿¤Î¤Á¡¢µþÅÔÊô¹Ô¤òÌ³¤á¤ë¤Ê¤É¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î½Å¿Ã¤Î°ì¿Í¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¸µµµ¡Ê¤²¤ó¤¡Ë¸µÇ¯¡Ê°ì¸Þ¼·¡»¡Ë¤«¤é¤Ï¡¢ËÌ¶á¹¾Àõ°æ²ÈÎÎ¹ñ¤Î·ÐÎ¬¤òÃ´Åö¡£½¨µÈ¤Î·³Àª¤¬°ì·³¤ò¹½À®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤ÆÅ·Àµ¸µÇ¯¼··î¤Ë¤Ï¡¢ÉÄ»ú¤ò±©¼Æ¤Ë²þ¾Î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Ï¿®Ä¹¤«¤éÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤Ï¿¥ÅÄ²È¤Î²ÈÏ·¤ËÎó¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤È¤â¤Ê¤¦¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
¡¡½¨Ä¹¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬Àõ°æ²ÈÎÎ¹ñ¤Î·ÐÎ¬¤òÃ´Åö¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤ì¤ËÍ¿ÎÏ¡Ê¤è¤ê¤¡Ë¤È¤·¤ÆÉÕÂ°¤µ¤ì¤Æ¡¢½¨µÈ¤ò½õ¤±¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£½¨Ä¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î½é¸«»ËÎÁ¤Ï¡¢½¨µÈ¤¬Àõ°æ²ÈÎÎ¹ñ·ÐÎ¬¤ò¤¹¤¹¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤«¡¢½¨Ä¹¤¬¤½¤ÎËÌÉô¤Î·ÐÎ¬¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ò¤¦¤«¤¬¤ï¤»¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡Ê½¨Ä¹°ì¡Ë¡£¤½¤ÎÄ¾¸å¡¢¿¥ÅÄ²È¤ÏÀõ°æ²È¤òÌÇË´¤µ¤»¡¢¤½¤ÎµìÎÎ¹ñ¤Ë¤¢¤¿¤ëËÌ¶á¹¾»°·´¤Ï½¨µÈ¤ËÎÎ¹ñ¤È¤·¤ÆÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£½¨µÈ¤ÏÄ¹ÉÍ¡Ê¤Ê¤¬¤Ï¤Þ¡Ë¾ë¡ÊÄ¹ÉÍ»Ô¡Ë¤ò¹½ÃÛ¤·¡¢ÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¤ÎµòÅÀ¤È¤·¤¿¡£½¨Ä¹¤Ï½¨µÈ¤ÎÎÎ¹ñÅý¼£¤òÊäº´¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢¤Þ¤À¿®Ä¹¤ÎÇÏ²ö½°¤È¤·¤Æ¤Î³èÆ°¤âÂ³¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÍâÅ·ÀµÆóÇ¯¤Î°ËÀªÄ¹Åç¹¶¤á¤Ç¤Ï¡¢¿®Ä¹¤ÎÇÏ²ö½°¤È¤·¤ÆÀè¿Ø¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ê¡Ø¿®Ä¹¸øµ¡Ù¡Ò³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë¡Ó¡Ë¡£¤·¤«¤·Æ±»°Ç¯½½°ì·î¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢ÉÄ»ú¤ò±©¼Æ¤Ë²þ¾Î¤·¤Æ¡¢¡Ö±©¼Æ¾®°ìÏºÄ¹½¨¡×¤òÌ¾¾è¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ê½¨Ä¹»°¡Ë¡£¤³¤ì¤Ï¿®Ä¹¤«¤é¡¢±©¼ÆÉÄ»ú¤Ø¤Î²þ¾Î¤òÇ§¤á¤é¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤è¤ë¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î¤Î¤Á½¨Ä¹¤¬¿®Ä¹ËÜ·³¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤ß¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½¨Ä¹¤Ï¡¢¿¥ÅÄ²ÈÄ¾¿Ã¤ÎÎ©¾ì¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½¨µÈ¤ÎÍ¿ÎÏ¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¾ì¤ËÀì½¾¤·¡¢¤«¤Ä±©¼Æ²È¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¡¢°Ê¸å¤Ï¤â¤Ã¤Ñ¤é½¨µÈ¤Î»Ø´ø²¼¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤Æ½¨Ä¹¡ÊÅö»þ¤Î¼ÂÌ¾¤ÏÄ¹½¨¡¢½¨Ä¹¤Ø¤Î²þÌ¾¤ÏÅ·Àµ½½ÆóÇ¯¤Î¤³¤È¡Ë¤Ï¡¢½¨µÈ¤ÎÍ£°ì¤ÎÄï¤È¤·¤Æ¡¢½¨µÈ¤ÎÎÎ¹ñÅý¼£¤ä·³»ö¹ÔÆ°¤ò»Ù¤¨¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¿¥ÅÄ²ÈÄ¾¿Ã¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¿®Ä¹¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿½êÎÎ¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÖ¾å¤·¡¢¤«¤ï¤ê¤Ë½¨µÈ¤«¤éÄ¹ÉÍÎÎ¤Ç½êÎÎ¤òÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤È¤ß¤Ê¤µ¤ì¤ë¡£½¨µÈ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿½êÎÎ¤Îµ¬ÌÏ¤ÏÈ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Í£°ì¤ÎÄï¤È¤¤¤¦Î©¾ì¤ËÁê±þ¡Ê¤Õ¤µ¤ï¡Ë¤·¤¯¡¢¤½¤ì¤Ê¤ê¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ì¤Ë¤È¤â¤Ê¤¤¡¢½¨Ä¹¤Ï¤½¤Î½êÎÎ¤Ë¸«¹ç¤¦¡¢²È¿ÃÃÄ¤ò·ÁÀ®¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤ï¤ì¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢½¨Ä¹¤ÏÅ·Àµ»ÍÇ¯¤Ë¡¢Æ£Æ²¹â¸×¤ò²È¿Ã¤Ë²Ã¤¨¤ë¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡Æ£Æ²¹â¸×¤¬Åö»þ¤Î»ËÎÁ¤Ë¤ß¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢Å·Àµ½½Ç¯¡Ê°ì¸ÞÈ¬Æó¡Ë½½Æó·î¤Î¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡Ê½¨Ä¹Æó¶å¡Ë¡£¤½¤Î»þ¤Ë¤Ï¡¢½¨Ä¹¤¬µþÅÔÅì»û¤ËÊÖ¿®¤·¤¿ºÝ¤Ë¡¢¹â¸×¤¬Éû¾õ¡Ê¤½¤¨¤¸¤ç¤¦¡£¼ç¿Í¤Î½ñ¾õ¤ËÉû¤¨¤ë½ñ¾õ¡Ë¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤¹¤Ç¤Ë½¨Ä¹¤«¤éÂ¾¼Ô¤Ø¤ÎÄÌ¿®¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Ï¢ÍíÌò¤È¤·¤Æ¤Î¼è¼¡¤òÌ³¤á¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¹¤Ê¤ï¤ÁÍÎÏ²È¿Ã¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Î¹â¸×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ËÎÁ¤«¤éÃÎ¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¤·¤«¤·¹â¸×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»àµî°ì°ìÇ¯¸å¤Î´²±Ê¡Ê¤«¤ó¤¨¤¤¡Ë½½È¬Ç¯¡Ê°ìÏ»»Í°ì¡Ë¼··î¤Ë¡¢¹â¸×¤ÎÀï¸ù¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿¡ÖÆ£Æ²²È³Ð½ñ¡Ê¤ª¤Ü¤¨¤¬¤¡Ë¡×¡Ê¶ÍÅÄµ®»Ë¡ÖÀÐ¿åÇîÊª´Û½êÂ¢¡ÖÆ£Æ²²È³Ð½ñ¡×¤Î¾Ò²ð¤ÈÊ¬ÀÏ¡×¡Ë¤¬¤¢¤ë¤Û¤«¡¢»ÒÂ¹¤Î°ËÀªÄÅÆ£Æ²²È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢Åµµò»ËÎÁ¤ò¤â¤È¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¤¿ÅÁµ»ËÎÁ¤Î¡Ø¹â»³¸ø¼ÂÏ¿¡Ê¤³¤¦¤¶¤ó¤³¤¦¤¸¤Ä¤í¤¯¡Ë¡Ù¡ÊÀ¶Ê¸Æ²»ËÎÁÁÑ½ñ¡Ë¤¬¤¢¤ê¡¢¤«¤Ê¤ê¾Ü¤·¤¯¤½¤ÎÆ°¸þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ê¹â¸×¤Ï¡¢½¨Ä¹¤Î²È¿Ã¤Î¤Ê¤«¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¤â¾Ü¤·¤¯Æ°¸þ¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¿ÍÊª¤Ê¤Î¤À¡£¤½¤Î¤¿¤áËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢Åö»þ¤Î»ËÎÁ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¤½¤ì¤é¤ÎÅÁµ»ËÎÁ¤Ê¤É¤ò¤â¤È¤Ë¡¢¹â¸×¤ÎÆ°¸þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¤¤¡£
¹õÅÄ´ð¼ù
1965Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£Áá°ðÅÄÂç³Ø¶µ°é³ØÉô¼Ò²ñ²ÊÃÏÍýÎò»ËÀì½¤Â´¶È¡£Çî»Î(ÆüËÜ»Ë³Ø)¡£ÀìÌç¤ÏÆüËÜÃæÀ¤»Ë¡£¸½ºß¡¢½Ù²ÏÂæÂç³Ø¶µ¼ø¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÀï¹ñÂçÌ¾¤Î´íµ¡´ÉÍý¡Ù¡Ø±©¼Æ¤òÌ¾¾è¤Ã¤¿¿Í¡¹¡Ù(°Ê¾å¡¢³ÑÀî¥½¥Õ¥£¥¢Ê¸¸Ë)¡¢¡Ø½¨µÈ¤òÅ·²¼¿Í¤Ë¤·¤¿ÃË ±©¼Æ½¨Ä¹¡Ù(¹ÖÃÌ¼Ò¸½Âå¿·½ñ)¡¢¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹¤ÎÀ¸³¶¡Ù(Ê¿ËÞ¼Ò¿·½ñ)¡¢¡Ø±©¼Æ½¨Ä¹¤È¤½¤Î²È¿Ã¤¿¤Á¡Ù(³ÑÀîÁª½ñ)¡¢¡ØÀï¹ñÂçÌ¾ËÌ¾ò»á¤ÎÎÎ¹ñ»ÙÇÛ¡Ù(´äÅÄ½ñ±¡)¡¢¡ØÃæ¶áÀ¤°Ü¹Ô´ü¤ÎÂçÌ¾¸¢ÎÏ¤ÈÂ¼Íî¡Ù(¹»ÁÒ½ñË¼)¡¢ÊÔÃø¤Ë¡ØËÌ¾ò»áÇ¯É½¡Ù(¹â»Ö½ñ±¡)¡¢´Æ½¤¤Ë¡ØÀï¹ñÂçÌ¾¡Ù(Ê¿ËÞ¼ÒÊÌºýÂÀÍÛ)¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£
