東南アジア屈指の観光名所として知られるインドネシアのバリ島。世界中から多くの観光客が訪れるこのリゾート地で、修学旅行中の日本の高校生が「窃盗」に手を染める様子がSNSで拡散され、大きな波紋を呼んでいる。

12月5日頃から、Xでは、バリ島の衣類品店と見られる店舗に、日本語を話す複数の少年が来店した際の記録映像が拡散された。映像では、記録日は’25年12月3日正午前となっており、少年たちはスポーツチームのレプリカユニフォームのような服を物色していた。

映像に写った少年たちは、時折年内を見渡しながら、店員の目が届いていないことを確認すると、それぞれのバッグにビニールで包装された服を手早く詰め込む。会計は済ませていないと見られ、「背番号覚えてないねん」「（服のサイズが）ちっさいで」などと話す彼らの口ぶりからは、関西地方出身の可能性があることがうかがえる。

この様子が“集団窃盗”として拡散されると、一部では京都の「大谷中学･高等学校」の生徒ではないかという指摘が相次ぎ、同校は8日に公式HP上で《研修旅行中の本校生徒による窃盗行為について》と題した声明を発表し、以下のように公表した。

《12月4日、本校の研修旅行に参加していた複数の生徒が、訪問先において窃盗行為に及んだことが確認されました》

声明は乾文雄校長の名義で、《まず、被害に遭われた店舗の皆さま、現地コミュニティーの皆さま、現地の関係者の皆さまに多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたこと、深くお詫び申し上げます》と謝罪。《現在、事実関係につきまして、慎重に確認を行っており、関係機関との連携も含め、対応を進めております》と近況を伝えると、以下のようにコメントした。

《本件は、被害者の皆さまへの配慮はもとより、海外における邦人の皆さまにも影響を及ぼしかねない重大な行為であり、学校として生徒指導のあり方を真摯に見直す必要があると認識しております》

事実確認が終わり次第、今後の方針を報告するとしつつ、《なお、SNS上での憶測や不確実な情報の拡散、実名・顔写真等の掲載、誹謗中傷は、更なる関係者への被害を招く恐れがありますので、慎重なご対応をお願い申し上げます》とも呼びかけた。

同校は今年が創立150周年という歴史を持ち、昨年度は旧帝国大学や国立医大、東西の名門私立大の進学実績を誇る名門私立学校だ。それだけに、SNSでは“集団窃盗”に衝撃が広がったほか、“学校は厳しく対処するべき”“海外に迷惑をかけるな”といった学校に対する指摘が相次いだ。

また、地元紙・京都新聞が8日、同校が《不安を抱える生徒は当面の間登校を控えて構わないと呼びかけた》と報じるなど、騒動は無関係の生徒にまで影響を及ぼしている。そんななか、騒動に関して、行政にも府民からの問い合わせが届いているようだ。

京都府内の私立高校を管轄する府の文教課の担当者は、9日の本誌の取材に対し、「昨日の（学校の）広報を見て把握した次第で、事前に学校側から報告はありませんでした」と説明した上で、こう明かした。

「（文教課から学校に指導すべきだ）といったご意見は複数いただいております」

実際に文教課が指導に乗り出すことは考えられるのか。

「内容によりますが、まずは学校法人として、生徒さんの行為を学校内の基準に照らして対応していただくことになります。一般的には、まず学校側に対応していただき、例えば処分の内容が足りないといったことがあれば、文教課で指導を行うというケースも考えられます」