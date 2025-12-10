多部未華子“グラコロの食べ納め”考えていたら…まさかのサプライズに嬉しい笑顔

女優の多部未華子（36歳）が、マクドナルドの新商品「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」のCMに出演。12月16日から放映を開始する。



2回に分けて販売するという、「グラコロ」史上初の試みの第2弾として登場する「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」は、「グラコロ」に、ビーフの旨みたっぷりの濃厚なデミソースと、パルメザンチーズのコクやトリュフの芳醇な香りが特長のタルタルソースを合わせた、食べ応えのある新メニュー。



CMは、年末にさしかかり、“グラコロの食べ納め”を考えて名残惜しい表情の多部のもとに、後輩が新しいグラコロ「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を持って登場する。思わぬサプライズに嬉しい笑顔で新商品を頬張りながら、今年1年をねぎらう多部からのメッセージにも注目だ。