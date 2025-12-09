神奈川県横浜市の路上で、面識のない20代の女性2人にわいせつな行為をしようとしたとして、元プロ野球選手の男が再逮捕されたことがわかりました。これで8回目の逮捕で、これまでに11人の女性が被害にあったとみられています。

不同意わいせつ未遂の疑いで逮捕されたのは、元プロ野球選手で、福岡ソフトバンクホークスで「堂上隼人」の名前でプレーしていた美嶋隼人容疑者（43）です。

捜査関係者によりますと、美嶋容疑者は今年4月の夜に20歳の女性に、また、5月の夜に当時22歳の女性に対し、横浜市の路上でわいせつな行為をしようとした疑いがもたれています。

いずれも面識はなく、20歳の女性は自転車で走行中に、当時22歳の女性は歩いている最中に被害にあったということです。

現場の防犯カメラの捜査などから、美嶋容疑者の関与が浮上しました。

■8回目の逮捕…1人でいる若い女性を狙ったか 被害にあった女性は11人に

美嶋容疑者は、今年6月に不同意わいせつの疑いで逮捕され、7月に起訴されましたが、その後も不同意性交の疑いや不同意わいせつの疑いなどで逮捕・追送検されていて、今回、逮捕されるのは8回目だということです。

これで美嶋容疑者は、11の事件に関与したとして検挙されたことになり、今年にかけて被害者は10代・20代の女性あわせて11人にのぼるということです。

■過去には実刑判決も…

美嶋容疑者が検挙された事件のうちほとんどが夜間帯に起きていて、警察は、美嶋容疑者が横浜市内の路上などの屋外で、徒歩や自転車で1人で通行する女性を狙って、くり返し犯行に及んだとみて詳しい経緯を調べています。

美嶋容疑者はプロ野球チーム・福岡ソフトバンクホークスで「堂上隼人」の名前でキャッチャーとしてプレーした経歴がありますが、捜査関係者などによりますと、13年前の2012年、福岡県内で当時10代の女性を駐車場に連れ込んで脅し、わいせつな行為をしたとして強制わいせつ容疑で逮捕され、その後の裁判で懲役2年の実刑判決を受けていました。