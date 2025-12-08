外為サマリー：１５５円２０銭前後で推移、日米金利差縮小を視野に円買いも 外為サマリー：１５５円２０銭前後で推移、日米金利差縮小を視野に円買いも

８日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５５円２０銭前後と前週末午後５時時点に比べ５０銭強のドル高・円安。ユーロは１ユーロ＝１８０円９０銭前後と同５０銭強のユーロ高・円安で推移している。



ドル円は、午前９時時点では１５５円３０銭前後で推移していたが、その後、午前１１時過ぎには１５４円９０銭近辺へドル安・円高が進んだ。朝方に発表された７～９月期の実質国内総生産（ＧＤＰ）改定値は前期比年率２．３％減と速報値の１．８％減から下方修正された。ただ、景気減速を警戒するドル買い・円売りの動きは一時的で、昼にかけ円高方向に振れた。９～１０日に開催される米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）では０．２５％の利下げが予想される一方、来週の日銀金融政策決定会合では利上げが見込まれており日米金利差は縮小する見通しだ。もっとも、１５５円ライン割れの水準では値頃感からのドル買い・円売りが流入し値を戻した。



ユーロは対ドルでは１ユーロ＝１．１６５６ドル前後と同０．０００７ドル程度のユーロ安・ドル高で推移している。











出所：MINKABU PRESS