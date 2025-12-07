¡Ô½÷À¤¬Áª¤ó¤ÀBL¥É¥é¥Þ¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÕÊüÁ÷Ãæ¤Î¿Íµ¤ºîÉÊ¤ä¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤ò¸«»öÍÞ¤¨¤¿1°Ì¤Ï
¡ÖÀÖÁ¿±ÒÆó¤µ¤ó¤Î³èÌö¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥é¥¤¥À¡¼¡¢ÀïÂâ·ÏÇÐÍ¥¤ÎÅÐÎµÌç¤ÏBL¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡×¡ÊBL¥É¥é¥Þ¤Ë¾Ü¤·¤¤¥é¥¤¥¿¡¼¤ÎÄÅÅÄ½Õ»Ò¤µ¤ó¡Ë
¡Ú·ë²Ì°ìÍ÷¡Û½÷À»ëÄ°¼Ô¤ò¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤µ¤»¤¿¡ÖBL¥É¥é¥Þ¡×¥é¥ó¥¥ó¥°TOP5
¡¡º£Ç¯¤âÂ¿¤¯¤ÎBL¥É¥é¥Þ¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¡¢Ãæ¤Ç¤â¥é¥¤¥À¡¼·ÏÇÐÍ¥¡¦¾±»Ê¹ÀÊ¿¤¬½Ð±é¤·¤¿¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤¬Âç¥Ð¥º¥ê!¡¡Â¾¤Ë¤âtimelesz¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç°ìÌöÃíÌÜ¤òÍá¤Ó¤¿ÃöËó¼þÅÎ¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡Ø¥Ñ¥Ñ¤È¿ÆÉã¤Î¥¦¥Á¤´ÈÓ¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤Ê¤É¼ã¼ê¤ÎÅÐÎµÌçÅªºîÉÊ¤«¤é¡¢µÚÀî¸÷Çî¡¦¼ê±ÛÍ´Ìé¤¬¼ç±é¤¹¤ë¡Ø¤Ü¤¯¤¿¤Á¤ó²È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ê¤É¥Ù¥Æ¥é¥óÀª¤Þ¤Ç¤â¤¬BLºîÉÊ¤Ë»²Àï¡£½÷À»ëÄ°¼Ô¤¬¤â¤Ã¤È¤â¥¥å¥ó¤È¤·¤¿ºîÉÊ¤Ï¤¤¤Ã¤¿¤¤¡©
NHK¥³¥ó¥Ó¤¬Âç³èÌö
¡ÖÁÖ¤ä¤«¤Ê¤Ë¤ª¤¤¤¬²èÌÌ¤«¤éÉº¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¡ÊÀéÍÕ¸©¡¦47ºÐ¡Ë¡¢¡ÖÃæÂô¤¯¤ó¤È¾®ÎÓ¤¯¤ó¤Î½é¡¹¤·¤µ¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡×¡ÊÅìµþÅÔ¡¦38ºÐ¡Ë
¡¡ÊüÁ÷Åö»þ¤è¤ê¤¸¤ï¤¸¤ï¤È»ëÄ°¼Ô¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¤¬Ä°¤³¤¨¤ë¡Ù¡Ê'24Ç¯¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤¬5°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÆñÄ°¤ÎÂç³ØÀ¸¤Ç¤¢¤ë¹ÒÊ¿¡ÊÃæÂô¸µµª¡Ë¤È¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÂÀ°ì¡Ê¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¡Ë¤ÎÍ§Ã£°Ê¾åÎø¿ÍÌ¤Ëþ¤Î´Ø·¸¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ºî¤ÏÊ¸Çµ¤æ¤»á¤Ë¤è¤ëÆ±Ì¾¥³¥ß¥Ã¥¯¡£
¡ÖNHK¤ÎÄ«¥É¥é¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÎÀé¿ÒÌò¡¢Ìë¥É¥é¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¶µ¼¼¡Ù¤ÎÀ¸ÅÌ¡¦ÌøÅÄÌò¤Ç¤½¤ì¤¾¤ì¥Ö¥ì¥¤¥¯¤·¤¿ÃæÂô¸µµª¤µ¤ó¤È¾®ÎÓ¸×Ç·²ð¤µ¤ó¤¬W¼ç±é¤·¤¿ºîÉÊ¡£ÊüÁ÷Åö»þ¤Ï¤½¤³¤Þ¤ÇÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢½ªÎ»Ä¾¸å¤Ë¾®ÎÓ¤µ¤ó¤¬¡ØÃè¤ï¤¿¤ë¡Á¡Ù¤ÇÃíÌÜ¤µ¤ì¡¢ÇÛ¿®¤Î»ëÄ°¼Ô¤âÁý¤¨¡¢º£Ç¯¡Ø¤¢¤ó¤Ñ¤ó¡Ù¤ÇÃæÂô¤µ¤ó¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤ÆºÆ¤Ó¡Ø¤Ò¤À¤Þ¤ê¡Á¡Ù¤¬µÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Ä°³Ð¾ã³²¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¤ÏBLºîÉÊ¤ÎÃæ¤Ç¤â°Û¼Á¡£ÃúÇ«¤Ë¿´¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤Æ¼ç±é¤Î2¿Í¤¬¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¤Î¤Ç¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤È¤·¤Æ¤â´ãÊ¡¤â¤Î¤Ç¤¹¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡NHKºîÉÊ¤ò¸«¤Æ2¿Í¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Êý¤ÏÉ¬¸«!
¡¡Â³¤¤¤Æ4°Ì¤Ë¤Ï¡¢
¡ÖÃËÆ±»Î¤ÎÎø°¦¤È¤¤¤¨¤Ð¤³¤ì¤·¤«»×¤¤Éâ¤«¤Ð¤Ê¤¤¡×¡Êº´²ì¸©¡¦52ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¸µÁÄBL¤Ç¤Ï¡©¡×¡ÊÀÅ²¬¸©¡¦49ºÐ¡Ë
¡¡BL¥É¥é¥Þ¤ÎÀè¶î¤±ÅªÂ¸ºß¡¢¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë¤¬¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£'16Ç¯¤ËÅÄÃæ·½¡¢µÈÅÄ¹ÝÂÀÏº¡¢Íî¹ç¥â¥È¥¤¬½Ð±é¤¹¤ë¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥ÈÈÇ¤ò·Ð¤Æ¡¢'18Ç¯¤ËÎÓ¸¯ÅÔ¤ò²Ã¤¨¤ÆÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤È¤·¤ÆÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¡£±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥ÉºîÉÊ¤Î¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö-in the sky-¡Ù¡Ê'19Ç¯¡Ë¤¬¥³¥±¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥¹¥È½¸·ë¤Î¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö-¥ê¥¿¡¼¥ó¥º-¡Ù¡Ê'24Ç¯¡Ë¤ÇÍ½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤Ã¤¿Æ±ºî¡£¤â¤Ã¤È¾å°Ì¤ËÆþ¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤¿¤¬¨¡¡£
¡Ö¤ä¤Ï¤êÅÄÃæ¤µ¤ó¤È±ÊÌî²ê°ê¤µ¤ó¤ÎÉÔÎÑÊóÆ»¤¬Èø¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ò¸«¤Æ¤â¡¢ÅÄÃæ¤µ¤ó¤ò¸«¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦µñÈÝÈ¿±þ¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤«¤é¡£
¡¡¤¿¤ÀÆ±ºî¤ÏBL¤òÂç½°¤Ë¹¤á¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¤·¡¢½ÕÅÄ¡ÊÅÄÃæ¡Ë¤¬ËÒ¡ÊÎÓ¡Ë¤Ë¼æ¤«¤ì¤ë²áÄø¤¬¥Î¥ó¥±¤Ë¤â¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢Â¿¾¯¤Î¥Ç¥Õ¥©¥ë¥á¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¥²¥¤¤ÎÀ¤³¦¤òÇ§ÃÎ¤µ¤»¤¿ºîÉÊ¤È¤·¤ÆÉ¾²Á¤µ¤ì¤ë¤Ù¤¥É¥é¥Þ¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¥²¥¤¤ÎÎø°¦¤È¤¤¤¨¤Ð¥Þ¥Ã¥Á¥ç¤È¤«¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º·Ï¤È¤¤¤Ã¤¿µ¹æÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ð¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢1°Ì¤â¤¢¤ê¤¨¤¿¤Î¤«¤â¡©
¤«¤ï¤¤¤¤¡ß¤«¤ï¤¤¤¤
¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤À¤È»×¤Ã¤¿!¡×¡ÊÊ¡²¬¸©¡¦48ºÐ¡Ë¡¢¡Ö2¿Í¤Î¶õµ¤´¶¤ËÌþ¤µ¤ì¤¿¡×¡Êºë¶Ì¸©¡¦28ºÐ¡Ë
¡¡3°Ì¤Ïº£Ç¯9·î¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¡Ø40¤Þ¤Ç¤Ë¤·¤¿¤¤10¤Î¤³¤È¡Ù¡Ê¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡£10Ç¯°Ê¾åÎø¿Í¤Ê¤·¤Ç²È¤È²ñ¼Ò¤ò±ýÉü¤¹¤ë¤À¤±¤ÎËèÆü¤òÁ÷¤ë²ñ¼Ò°÷¡¦½½¾ò¿ý¡ÊÉ÷´Ö½Ó²ð¡Ë¤¬¡¢10ºÐÇ¯²¼¤Î¥¤¥±¥á¥óÉô²¼¡¦·Ä»Ê¡Ê¾±»Ê¹ÀÊ¿¡Ë¤È¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¿ÆÌ©¤Ê´ÖÊÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¨¡¡£
¡ÖÇÛÌò¤¬ÀäÌ¯¤Ç¤·¤¿¤è¤Í¡£É÷´Ö¤µ¤ó¤Î40ºÐ¤Ë¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤é¤·¤µ¤È¡¢¾±»Ê¤µ¤ó¤Î¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê¥¤¥±¥á¥ó¤Ö¤ê¤¬¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥Ò¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½ª²ó¤Ç¤Ï·ëËö¤¬¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¼ê¤Ë´À°®¤Ã¤Æ»ëÄ°¤·¤Æ¤¤¤ë½÷À¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤è¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡2¿Í¤¬¥¤¥Á¥ã¥¤¥Á¥ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤ÎÂ³ÊÔ´õË¾!
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢
¡ÖÈþ¤·¤¹¤®¤ë2¿Í¡£¤«¤ï¤¤¤¤¡ß¤«¤ï¤¤¤¤¤ÇºÇ¹â¡×¡Ê¿ÀÆàÀî¸©¡¦42ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¤³¤ÎºîÉÊ¤ÇÀÖÁ¿¤¯¤ó¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÊ¡Åç¸©¡¦40ºÐ¡Ë
¡¡2°Ì¤Ï¡Ø30ºÐ¤Þ¤ÇÆ¸Äç¤À¤ÈËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤é¤·¤¤¡Ù¡Ê'20Ç¯¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¡£Æ¸Äç¤Î¤Þ¤Þ30ºÐ¤ò·Þ¤¨¤¿°ÂÃ£¡ÊÀÖÁ¿±ÒÆó¡Ë¤Ï¡¢¿¨¤ì¤¿¿Í¤Î¿´¤¬ÆÉ¤á¤ë¤È¤¤¤¦ËâË¡¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¡£²ñ¼Ò¤ÇÆ±´ü¤Î¥¤¥±¥á¥ó¡¦¹õÂô¡ÊÄ®ÅÄ·¼ÂÀ¡Ë¤Î¿´¤òÆÉ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤¤¡¢Ê¹¤³¤¨¤Æ¤¤¿¤Î¤Ï¼«Ê¬¤Ø¤ÎÎø¿´¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ç¡¢¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Ó¥ë¥É¡Ù¡Ê'17Ç¯¡Á¡¦¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ë°Ê¹ß¤ÎÀÖÁ¿¤òÈôÌö¤µ¤»¤¿¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Æ±ºî¡£
¡ÖÀÖÁ¿¤µ¤ó¤ÈÄ®ÅÄ¤µ¤ó¤Î¥Þ¥Ã¥Á¥ó¥°¤¬ºÇ¹â¤Ç¤¹¤è¤Í¡£½ã¿è¤Ç¼é¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ë°ÂÃ£¤Ç¤¹¤¬¡¢¸«¤Æ¤¤¤¯¤È¹õÂô¤Î¤Û¤¦¤¬¼Â¤Ï¤«¤ï¤¤¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥µ¥Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Î¤æ¤¦¤¿¤í¤¦¤µ¤ó¤ÈÀõ¹á¹ÒÂç¤µ¤ó¤È¤ÎÎø°¦¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢²¹¤«¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤»þ´Ö¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀÊÊ¤Î¿Í¤ò¼è¤ê¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡±Ç²è²½¤â¤µ¤ì¤¿Æ±ºî¡£¤³¤Î¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤òÄ¶¤¨¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Ï¤¤¤Ê¤¤!?
1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿BL¥É¥é¥Þ
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢°µÅÝÅª¤ËÉ¼¤ò½¸¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢
¡Ö¥·¥í¤µ¤ó¤È¥±¥ó¥¸¤ò±Ê±ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¡×¡ÊÂçºåÉÜ¡¦50ºÐ¡Ë¡¢¡Ö¥±¥ó¥¸¤ò±é¤¸¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆâÌî¤µ¤ó¤·¤«¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡¦29ºÐ¡Ë
¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¡Ê'19Ç¯¤Û¤«¡¦¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¡Ë¤¬1°Ì¤Ë¡£ÑÜÄ¢ÌÌ¤ÊÊÛ¸î»Î¡¦äª»ËÏ¯¡ÊÀ¾Åç½¨½Ó¡Ë¤È¡¢ÍÛµ¤¤ÊÈþÍÆ»Õ¡¦Ìð¿á¸Æó¡ÊÆâÌîÀ»ÍÛ¡Ë¤Î2¿Í¤¬2LDK¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤ÇÊë¤é¤¹ËèÆü¤ò¡¢¿©À¸³è¤ò¥á¥¤¥ó¤ËÅ¸³«¤¹¤ëÊª¸ì¡£¤è¤·¤Ê¤¬¤Õ¤ß¸¶ºî¤Î¿Íµ¤Ì¡²è¤Ç¥É¥é¥Þ²½¤ÎºÝ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¤¬¨¡¡£
¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¤È¤ÆâÌî¤µ¤ó¤¬¡È¸Æó¤¸¤ã¤Ê¤¤!¡É¤È¸¶ºî¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¸À¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢½é²óÊüÁ÷¤Ç¤½¤ÎÀ¼¤Ï¿á¤ÃÈô¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£¸Æó¤½¤Î¤â¤Î¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÆâÌî¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¸Æó¤Ïº£¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¡£
¡¡À¾Åç¤µ¤ó¤ÈÆâÌî¤µ¤ó¤Ï¡Ø¤ª¤«¤¨¤ê¥â¥Í¡Ù¤Ç¤â¶¦±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤Ç¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯°ã¤¦Ê·°Ïµ¤¤ò¤Þ¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÌò¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤ò´¶¤¸¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¥·¥í¤µ¤ó¤È¥±¥ó¥¸¤ÎÆü¾ï¤ò¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤»ëÄ°¼Ô¤ÏÂ¿¤¤¤Î¤Ç¡¢±Ê±ó¤ËÂ³¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¤¹¡×¡ÊÄÅÅÄ¤µ¤ó¡Ë
¡¡¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¡¢·à¾ìÈÇ¤È¥·¡¼¥º¥ó2¤Þ¤ÇÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ëÆ±ºî¡£¤¤¤Ä¤â2¿Í¤ÎÆü¾ï¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤¤¨¡¡£
¡¡¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¥é¥ó¥¥ó¥°¤ò¸«¤ÆÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡¢
¡Ö¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ·Ï¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶¯¤¤¤Ê¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤¤Î¤¦²¿¿©¤Ù¤¿¡©¡Ù¤Ç¤Ï¥Ù¥Æ¥é¥óÇÐÍ¥¡¢¡Ø30ºÐ¤Þ¤Ç¡Á¡Ù¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤òµ¯ÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°Ç½ÎÏ¤¬¹â¤¤¡£¿¼Ìë¥É¥é¥Þ¤ÎÀ©ºî¤ËÄ¹¤±¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êBL¥É¥é¥Þ¤È¤¤¤¨¤Ð¥Æ¥ì¥ÓÅìµþ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤¬¤·¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡¡¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î¡Ø¤ª¤Ã¤µ¤ó¤º¥é¥Ö¡Ù¤Ï³Î¤«¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ñ¥é¥ì¥ë¥ï¡¼¥ë¥É¤ÏÀµÄ¾¤¬¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤·¡¢ÅÄÃæ·½¤µ¤ó¤ËÍê¤Ã¤¿ºî¤ê¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Çº£¸å¤Ï¸·¤·¤½¤¦¡×
¡¡'26Ç¯°Ê¹ß¡¢BL¥É¥é¥Þ¤Î¶â»úÅã¤Ë¤Ê¤ëºîÉÊ¤ÏÀ¸¤Þ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤«¡£