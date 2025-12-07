¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤ÏÌµ¸ú¡×È¯¸À¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤¾¡×¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¡¡¤Ê¤¼Ãæ¹ñ¤Ï¶¯°ú¤Ê¼çÄ¥¤ò
¹â»ÔÁáÉÄ¼óÁê¤Î¡ÖÂæÏÑÍ»ö¡×¤ò¤á¤°¤ëÈ¯¸À¤«¤é¡¢Ãæ¹ñ¤¬È¿±þ¤ò¶¯¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤ÎÊóÆ»´±¤Ï2025Ç¯11·î27Æü¡¢Àï¸åÆüËÜ¤ÎÎÎÅÚÀ°Íý¤òÄê¤á¤¿¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¤ä¥½Ï¢¤Ê¤ÉÂè2¼¡À¤³¦ÂçÀï¤Î¼çÍ×Åö»ö¹ñ¤òÇÓ½ü¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç·ë¤Ð¤ì¤¿¡×¤È¤·¤ÆÌµ¸ú¤ò¼çÄ¥¡£12·î1Æü¤Ë¤ÏÎÓ·õÉûÊóÆ»¶ÉÄ¹¤¬Àí³Õ½ôÅç¡ÊÃæ¹ñ¤Ç¤ÏÄàµûÅç¤ÈÉ½µ¡Ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÃæ¹ñ¸ÇÍ¤ÎÎÎÅÚ¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¡£
ÆüËÜ¤ÎSNS¤Ç¤Ï¡Ö¤À¤«¤é¹ñºÝ»ÊË¡ºÛÈ½½ê¤Ë¹Ô¤³¤¦¤è¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡Ö¥Ä¥Ã¥³¥ß¡×¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
ÆüËÜ¤Î¼óÇ¾¤¬ÂæÏÑÌäÂê¤Ë¿µ½Å¤ÊÈ¯¸À¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¿¤ï¤±
ÁûÆ°¤ÎÈ¯Ã¼¤Ï¡¢2025Ç¯11·î7Æü¡¢½°±¡Í½»»°Ñ°÷²ñ¤Ç¹â»Ô¼óÁê¤¬ÂæÏÑÍ»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2015Ç¯¤Î°ÂÇÜÀ¯¸¢¤ÇÀ®Î©¤·¤¿°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤Ë¤è¤ë¡¢½¸ÃÄÅª¼«±Ò¸¢¤ò¹Ô»È¤Ç¤¤ë¡ÖÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¡¢¡ÖÀï´Ï¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢ÉðÎÏ¤Î¹Ô»È¤âÈ¼¤¦¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¤³¤ì¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤Æ¤âÂ¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ê¤ê¤¦¤ë¥±¡¼¥¹¡×¤ÈÅúÊÛ¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î°ÂÁ´ÊÝ¾ã´ØÏ¢Ë¡¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤«¤é¤ÎÆüËÜ¤Î¼óÁê¤Ï¡¢Â¸Î©´íµ¡»öÂÖ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¸À¤òÈò¤±¤Æ¤¤¿¡£
¤½¤ì¤Ï1972Ç¯¤ËÆüÃæ¶¦Æ±À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢Ãæ¹ñ¤¬¡ÖÂæÏÑ¤ÏÃæ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¤¤¦¼çÄ¥¤Ë´°Á´¤ÊÆ±°Õ¤ò¤·¤Ê¤¤¡¢¿µ½Å¤ÊÂÖÅÙ¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤ËÏ¢¤Ê¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤ËÁÌ¤Ã¤Æ1951Ç¯¤Ë¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤Ç¡¢ÂæÏÑ¤Îµ¢Â°Àè¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÊü´þ¤·¤¿¤«¤¿¤Á¤ò¤È¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤Î¸å¤âÂæÏÑÌäÂê¤òÌÀ¸À¤·¤Ê¤¤»ÑÀª¤ò¤È¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£
º£²ó¤Î¹â»ÔÈ¯¸À¤Ï¡¢¤½¤¦¤·¤¿²áµî¤Î¼óÇ¾¤Î»ÑÀª¤ò¡¢Âç¤¤¯Æ§¤ß±Û¤¨¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¡ÖÎ°µå¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï¡Ö°Õ¼ñÊÖ¤·¡×¡©
Ãæ¹ñ³°Ì³¾Ê¤Ï¡ÖÆâÀ¯¤Ø¤ÎÍðË½¤Ê´³¾Ä¡×¤ÈÈ¿È¯¡£11·î13Æü¡¢Â¹±ÒÅì³°Ì³¼¡´±¤ÏÆüËÜ¤Î¶â¿ù·û¼£¡¦ÃóÃæ¹ñÂç»È¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¹³µÄ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¤½¤Î2Æü¸å¤Î15Æü¤Ë¤ÏÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞ¤Î±Ñ»ú¿·Ê¹¡Ø¥Á¥ã¥¤¥Ê¡¦¥Ç¥¤¥ê¡¼¡Ù¤¬¡¢¡ÖÎ°µå¡Ê²Æì¤Îµì¾Î¡Ë¤ÏÆüËÜ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¹¤ëµ»ö¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¤½¤Î´Ö¤ËÃæ¹ñ¤¬Ë¬ÆüµÒ¤Ø¤ÎÅÏ¹Ò¼«½Í¤ä¿å»ºÊª¤ÎÍ¢ÆþÄä»ß¤Ê¤É¤ÎÂÐ¹³Á¼ÃÖ¤ò¤È¤ë¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢¡Ö½¾Íè¤ÎÀ¯ÉÜ¤ÎÎ©¾ì¤òÊÑ¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¡Ê11·î18Æü¡¢ÌÚ¸¶´±Ë¼Ä¹´±È¯¸À¡Ë¤ÈÅ±²ó¤òÈò¤±¤Ê¤¬¤é¤â¡¢µ°Æ»½¤Àµ¤ò¤Ï¤«¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¡£
11·î26Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¹ñ²ñ¤ÎÅÞ¼óÆ¤ÏÀ¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤ÏÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄ²ÂÉ§ÂåÉ½¤Ë¡ÖÂæÏÑ¤ÎË¡ÅªÃÏ°Ì¤òÇ§Äê¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¤½¤Îº¬µò¤¬¡¢Á°½Ð¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¼óÁêÀâÌÀ¤ËÂÐ¹³¤·¤ÆÃæ¹ñÂ¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¡¢ËÁÆ¬¤Î¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌóÈÝÄêÈ¯¸À¤À¡£¾òÌó¤ÇÆüËÜ¤¬Êü´þ¤·¤¿ÎÎÅÚ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤º¡¢1972Ç¯¤Î²ÆìÊÖ´Ô¶¨Äê¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ»ÜÀ¯²¼¤ò·Ð¤ÆÆüËÜ¤Î»ÜÀ¯¸¢¤¬²óÉü¤·¤¿²Æì¤ÈÀí³Õ½ôÅç¤Ø¤ÎÈ¯¸À¤À¤Ã¤¿¡£
¤Ä¤Þ¤ê¤³¤ì¤Ï¡¢¹â»ÔÈ¯¸À¤Ø¤Î¡Ö°Õ¼ñÊÖ¤·¡×¤À¤Ã¤¿¤È¸«¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¡£
¹â»ÔÈ¯¸À¤Ï¡Ö°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡×¤È¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡©
SNS¤Ç¤Ï¤³¤ì¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³Ê¿ÏÂ¾òÌó¤¬Ìµ¸ú¤Ê¤é¡¢ÂæÏÑ¤ÏÆüËÜ¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¤¤¤¤¤Î¡©¡×¤ÈÃæ¹ñ¤ÎÈ¯¸À¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤à°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¸«¤é¤ì¤¿¡£
Ãæ¹ñÂ¦¤ÎÏÀÅÀ¤Ï¡¢ÂæÏÑÌäÂê¤Ë´ØÏ¢¤Å¤±¤ÆÃæ¹ñ¤Î"Îò»ËÅªÏÈÁÈ¤ß"¡¢¤¤¤ï¤Ð¹ñ¤È¤·¤Æ¤Î¥É¥°¥Þ¤òÄó¼¨¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢ÆÍÁ³Í¯¤¾å¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²áµî¤Ë¤â»¶È¯Åª¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÏÀÄ´¤Ê¤Î¤À¡£
¤¿¤À¡¢¤³¤ì¤ò¡ÖÃæ¹ñ¤ÎÈ¯¸À¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤³¤È¡×¤ÇºÑ¤Þ¤·¤ÆÎÉ¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
Ì¾ÌÜGDP¤ÇÆüËÜ¤ÎÌó4.5ÇÜ¤Îµ¬ÌÏ¤ò»ý¤ÄÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢¤³¤Î¾õ¶·¤¬Â³¤±¤Ð¡¢ÆüËÜ·ÐºÑ¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤¬Ãæ¹ñ¤Î½¬¶áÊ¿¹ñ²È¼çÀÊ¤ÈÅÅÏÃ²ñÃÌ¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¹â»Ô¼óÁê¤Ë¼«½Å¤òµá¤á¤¿¡¢¤ÈÊÆ¹ñ¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¤â¡¢À¤³¦¤«¤é¹â»ÔÈ¯¸À¤¬¡Ö°ìÀþ¤òÆ§¤ß±Û¤¨¤¿¡×¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤Î¤À¡£
Îò»ËÅª»ö¼Â¤Ë´ð¤Å¤¯ÃúÇ«¤Ê¾ðÊóÈ¯¿®¤È¡¢¹ñºÝ¼Ò²ñ¤È¤Î°ÂÄê¤·¤¿ÂÐÏÃ¤ò¡¢º£¸å¤¤¤Ã¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤Ù¤¤À¤í¤¦¡£
