『魔入りました！入間くん』第4期は来年4月放送でPV解禁 3月にイベント開催で原作者・西修も特別出演
アニメ『魔入りました！入間くん』第4シリーズ（第4期）が、2026年4月よりNHK Eテレにて放送される。これを記念して放送記念イベントが、シアター1010で2026年3月14日に1日限りで開催されることが決定した。
【動画】公開された『魔入りました！入間くん』第4期PV
声優キャスト登壇による一日限りのファン必見のイベントで、出演者に村瀬歩（鈴木入間役）、木村良平（アスモデウス・アリス役）、朝井彩加（ウァラク・クララ役）、小野大輔（ナベリウス・カルエゴ役）、斎賀みつき（オペラ役）らキャスト陣に加え、原作者の西修も特別出演。アニメ収録秘話や制作するスタッフの様様なエピソードを紹介するトークコーナーや、新情報解禁、オリジナル朗読劇などを予定している。
また、第４シリーズのメインビジュアルが公開。主人公・鈴木入間が挑む新たな行事は、クラスの結束が試される「音楽祭」。所属する問題児（アブノーマル）クラスの13人がきらびやかな衣装を身にまといステージ上で照明に照らされた姿が描き出されている。
あわせて、トランペットの音色が印象的なティザーPVも公開。音楽祭で優勝するためにクラス全員で一致団結しなければならない中、ずっと忘れていた13人目のクラスメイト、プルソン・ソイの存在を思い出した入間たち。
“絶対に目立ってはいけない”を信条として他者との関わりを避けてきたプルソンは、必死で勧誘する入間たちに対してどのように向き合うのか、そして入間たちは13人全員で音楽祭のステージに立ち優勝をつかむことが出来るのか。困難だらけの音楽再編が幕を開ける。
同作は、週刊少年チャンピオンにて連載中の同名漫画が原作で、魔界の大悪魔サリバンの孫となり、サリバンが理事長を務める悪魔学校バビルスに通うことになった人間の少年・鈴木入間が、悪魔学校での奮闘と成長を描くストーリー。コミックスは累計1900万部を突破している。
