【プレミアリーグ第15節】(Elland Road)

リーズ 3-3(前半0-0)リバプール

<得点者>

[ー]ドミニク・カルバート・ルーウィン(73分)、アントン・シュタハ(75分)、田中碧(90分+6)

[バ]ウーゴ・エキティケ2(48分、50分)、ドミニク・ショボスライ(80分)

<警告>

[ー]ジェイデン・ボーグル(20分)、ガブリエル・グズムンドソン(26分)、パスカル・ストライク(89分)

[バ]コナー・ブラッドリー(45分+3)、フィルヒル・ファン・ダイク(80分)、ジョー・ゴメス(90分+1)

観衆:36,842人

リーズ田中碧がまたも大仕事!! 遠藤航久々出場のリバプール相手に90+6分劇的同点弾、対ビッグ6で2戦連発