ベティスvsバルセロナ 試合記録
【ラ・リーガ第15節】(Estadio La Cartuja de Sevilla)
ベティス 3-5(前半1-4)バルセロナ
<得点者>
[ベ]アントニー(6分)、ディエゴ・ジョレンテ(85分)、クチョ・エルナンデス(90分)
[バ]フェラン・トーレス3(11分、13分、40分)、ルーニー・バルドグジ(31分)、ラミネ・ヤマル(59分)
<警告>
[ベ]セルジ・アルティミラ(21分)、N. Deossa(59分)、アイトール・ルイバル(67分)、バレンティン・ゴメス(87分)、マヌエル・ペジェグリーニ(88分)
[バ]ジェラール・マルティン(48分)、ジュール・クンデ(90分)
観衆:64,562人
