【Uber寒ければ稼げる？】気温6℃の平日夜、配達員のリアルな売上を公開
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
バイクでの配達Vlogを投稿するYouTubeチャンネル「せーけんわーるど」が、「Uber急に寒くなって「繁忙期到来」か？４桁連続で来て驚いた平日稼働...！《ウーバー配達員》」と題した動画を公開。気温が一桁まで下がった12月の平日にフードデリバリーを行い、寒さが売上にどう影響するのかを検証しました。
動画が撮影されたのは12月4日の木曜日。この日から東京都内の気温はぐっと下がり、稼働開始時点で7℃、その後6℃まで低下したとのこと。せーけんわーるど氏は「寒くなれば注文の鳴りが増える」と述べ、ディナータイムの配達に臨みました。
序盤は「Wolt（動画内ではRocket Now）」で立て続けに高単価案件を獲得。1件目からキロ単価約200円の好条件でスタートし、その後も約1000円のダブル配達を受けるなど順調な滑り出しを見せます。しかし、インド料理店では10分以上の調理待ちが発生。配達員にとって悩ましい待ち時間との向き合い方にも触れています。
後半は「Uber Eats」もオンラインに。すると、4桁単価の案件が連続で舞い込みます。建物のオートロックが故障していたり、廊下の電気がつかなかったりとトラブルに見舞われながらも、次々と配達をこなしていきました。
最終的に、4時間半の稼働で合計17件、売上は11,320円という結果に。時給換算で約2500円となり、気温の低下が需要を喚起し、売上につながることを示す内容となりました。冬の配達に挑む人にとって、装備や立ち回りの参考になる動画です。
動画が撮影されたのは12月4日の木曜日。この日から東京都内の気温はぐっと下がり、稼働開始時点で7℃、その後6℃まで低下したとのこと。せーけんわーるど氏は「寒くなれば注文の鳴りが増える」と述べ、ディナータイムの配達に臨みました。
序盤は「Wolt（動画内ではRocket Now）」で立て続けに高単価案件を獲得。1件目からキロ単価約200円の好条件でスタートし、その後も約1000円のダブル配達を受けるなど順調な滑り出しを見せます。しかし、インド料理店では10分以上の調理待ちが発生。配達員にとって悩ましい待ち時間との向き合い方にも触れています。
後半は「Uber Eats」もオンラインに。すると、4桁単価の案件が連続で舞い込みます。建物のオートロックが故障していたり、廊下の電気がつかなかったりとトラブルに見舞われながらも、次々と配達をこなしていきました。
最終的に、4時間半の稼働で合計17件、売上は11,320円という結果に。時給換算で約2500円となり、気温の低下が需要を喚起し、売上につながることを示す内容となりました。冬の配達に挑む人にとって、装備や立ち回りの参考になる動画です。
YouTubeの動画内容
関連記事
ウーバー「調整金廃止」の前に、お店が調理できていないのに配達員早すぎて困ってる？
「実質的に、調整金廃止ですね…」Uber Eatsの報酬システム変更に配達員から悲鳴。繁忙期を前に広がる懸念
Uber Eatsシステム障害、公式は「補償なし」と発表。配達員が語る、復旧後も続く“低単価”と代替サービス「ロケットナウ」の現状
チャンネル情報
フードデリバリーの働き方をYouTubeで発信しております！