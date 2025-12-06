¡ÖÌµÎÁ¤Ç¸«¤ì¤ë¡ª¡×¥È¥è¥¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥¯¡¼¥Ú¡×¤ä¥ì¥¯¥µ¥¹¡Ö6ÎØLS¡×¤Ê¤É¼Â¼ÖÅ¸¼¨¡ª ¥¯¥ë¥Þ¤ÎÀ»ÃÏ¤ËÂç½¸¹ç!?¡¡ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤Ç³«ºÅ
¥È¥è¥¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Î¼Â¼ÖÅ¸¼¨¡ª »Â¿·¡Ö¥ì¥¯¥µ¥¹¡×¤â½¸·ë¡Ä ÌµÎÁ¤Ç¸«¤ì¤ëÆÃÊÌÅ¸¤¬À¨¤¤
¡¡ÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¾®»³Ä®¤ÎÆ±¼Ò»ÜÀß¡Ö¥¦¥§¥ë¥«¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥È¥è¥¿¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò°ìÆ²¤Ë½¸¤á¤¿ÆÃÊÌÅ¸¼¨¤ò2025Ç¯12·î6Æü¤«¤é³«»Ï¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¤ÇÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¼ÖÎ¾¤¬¡¢Æþ´ÛÎÁÌµÎÁ¤Ç¸«³Ø¤Ç¤¤ëÃíÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶¥«¥Ã¥³¥¤¥¤¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡È¥¯¡¼¥Ú¡É¡×¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤Ç¸«¤ë¡Ê20Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡º£²ó¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÍè¾ì¼Ô¤òÇ®¶¸¤µ¤»¤¿¡Ö¥¸¥ã¥Ñ¥ó¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥·¥ç¡¼¡×¤Î¶½Ê³¤ò¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ÎµòÅÀ¤Ç¤¢¤ëÉÙ»Î¤ÎÃÏ¤Ç¤âºÆ¸½¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦»î¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¡Å¸¼¨¥¨¥ê¥¢¤Ç°ìºÝÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¤Î¤¬¡¢¥È¥è¥¿¤ÎºÇ¾åµé¥·¥ç¡¼¥Õ¥¡¡¼¥«¡¼¤È¤·¤Æ¿·¤¿¤Ê·Á¤òÄó¼¨¤·¤¿¡Ö¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¡×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥â¥Ç¥ë¡£¤½¤Î°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢¼Â¼Ö¤Ç¸«¤ë¤È¤µ¤é¤ËÇ÷ÎÏ¤¬Áý¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¥ì¥¯¥µ¥¹¥Ö¥é¥ó¥É¤«¤é¤Ï¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×Áü¤ò¼¨º¶¤¹¤ë¡ÖLEXUS LS Concept¡×¤¬ÅÐ¾ì¡£
¡¡²Ã¤¨¤Æ¡¢¾®·¿¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖLEXUS LS Micro Concept¡×¤ä¡¢³¤¾å¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤È¤¤¤¦»Â¿·¤ÊÄó°Æ¤Ç¤¢¤ë¡ÖLEXUS Catamaran Concept¡×¤Ê¤É¡¢Î¦¤À¤±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤¥ì¥¯¥µ¥¹¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¹âµé¼Ö¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¥È¥è¥¿¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡¢¥«¥í¡¼¥é¤ÎÌ¤Íè·Á¤È¤â¤¤¤¨¤ë¡ÖTOYOTA Corolla Concept¡×¤ä¡¢Â¿ÌÜÅª¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¡ÖTOYOTA IMV Origin¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¿È¶á¤Ê¤¬¤é¤â³×¿·Åª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÊÂ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¥À¥¤¥Ï¥Ä¤Î¡Ö¥ß¥¼¥Ã¥ÈX¡×¤âÅ¸¼¨¡£¤«¤Ä¤Æ¤ÎÆüËÜ¤ÎÊªÎ®¤ò»Ù¤¨¤¿Ì¾¼Ö¤¬¡¢Ì¤ÍèÅª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òÅ»¤Ã¤ÆÁÉ¤Ã¤¿»Ñ¤Ï¡¢±ýÇ¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¿·¤·¤¤À¤Âå¤Þ¤ÇÉý¹¤¤ÁØ¤Î¿´¤òÄÏ¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÉÙ»Î¥â¡¼¥¿¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ï¡¢ÉÙ»Î¥¹¥Ô¡¼¥É¥¦¥§¥¤¤òÃæ¿´¤Ë¥Û¥Æ¥ë¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤¬Í»¹ç¤·¤¿Ê£¹ç»ÜÀß¤Ç¤¹¡£
¡¡2026Ç¯½Õ¤Ë¤Ï¾¦¶È»ÜÀß¡Ö¡Ê²¾¾Î¡Ë¤ª¤ª¤ß¤«¥Æ¥é¥¹¡×¤Î³«¶È¤â¹µ¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£ÂÎ¸³¤ÎÀ»ÃÏ¡×¤È¤·¤Æ¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤ÎÆÃÊÌÅ¸¼¨¤Î³«ºÅ´ü´Ö¤Ï¡¢2025Ç¯12·î6Æü¤«¤é2026Ç¯2·î1Æü¤Þ¤Ç¡£
¡¡¤³¤ì¤À¤±¤Îµ®½Å¤Ê¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤ò´Ö¶á¤Ç¸«¤é¤ì¤Æ¡¢Æþ¾ìÎÁ¤Ï¡ÖÌµÎÁ¡×¤È¤¤¤¦ÂÀ¤ÃÊ¢¤Ê´ë²è¤Ç¤¹¡£
¡¡Åß¤ÎÉÙ»Î»³Ï¼¤Ç¡¢¼¡À¤Âå¤Î¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò´Ö¶á¤ÇÂÎ´¶¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ç¤·¤ç¤¦¡£