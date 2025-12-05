“登録者173万人”Youtuber・きょんくま、解散を発表 きょんが思いを吐露「大きく無理なことが出てきて…」
チャンネル登録者数173万人のYoutuberグループ・きょんくまが5日、自身のチャンネルで動画を更新。きょんくまの解散を発表した。
【動画】“登録者173万人”Youtuber・きょんくま、解散を発表 思いを吐露したきょん
きょんくまは、学生時代から友人であるきょんとくまを中心に仲間たちがダンス、アクロバット、武器製作、チャレンジ企画・ドッキリなどさまざまな企画で動画を投稿しているグループ。
動画ではきょんが一人で登場。「皆さん、このたびきょんくまは解散いたします。これは釣りでもネタでもありません」と報告。後日、一人ではない説明動画も投稿するとした。
これまで全力で企画に臨んできたと言うきょんは「みんなに喜んでもらえて驚いてもらえるっていう大切なものはついてきたかなと思ってます」と振り返りつつ「ただこれで病気になりました」と報告。以前も痔瘻で入院したことがあったが、今回、その痔瘻が悪化して再発した。
そして、「お金、時間、健康、人間関係のバランスが取れていると、無理せず嘘をつかずとも幸せになりやすいかな」と自身の幸福観を論じ「いろんなことで大きく無理なことが出てきてしまって」とした。
「今の健康以外の話でもやめるように至る理由ってたくさんあるんですけど」と切り出し「ぶっちゃけるとYouTubeとかSNS の世界が、嫌いです。もちろん否定だけじゃないです。ただね、シンプルに治安が悪い」との思いを吐露した。5年前から辞めるか悩み続けていたと言い、責任感からやめられなかったと明かした。
幼少期を振り返り、玩具に対する思いを語ったきょん。「その人の人生になれるような心を支えような寂しい時間を埋められるようなそんな玩具を作りたいんです」と述べ、そのためのクラウドファンディングを行うと発表。「どうか応援していただけたらうれしいです」とファンに呼び掛けた。
