占いをテーマにしたキャラクター原作プロジェクト『らぶフォー』より、新グループ「12〜twelve〜」デビュー！新体制となる「DIVINE」と合同リリースイベントも開催決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

占いをテーマにしたキャラクター原作プロジェクト「らぶフォー」より、新たな動きが発表された。活動中の声優アイドルグループ「DIVINE」が新メンバーを迎え新体制となるほか、待望の新グループ「12〜twelve〜」のデビューが決定。両グループの新曲が12月24日に同時配信リリースされる。

新グループ「12〜twelve〜」は、九條月役を紡木吏佐、皇星玲奈役を由良朱合が務めるほか、オーディションを勝ち上がった桜田彩羽（蒼流羽役）と亀井あやね（大地夕愛役）が参加し、デビューデジタルシングル「zodiac sign」をリリース。また、岡田夢以、長城祝華、反田葉月、川村海乃が務める「DIVINE」には、新たに八木ましろ（竹部望月役）が参加し、新体制でデジタルシングル「BREAK FREE」を配信する。「zodiac sign」は雷鳴のようなデジタルサウンドが運命との対峙へ誘う衝撃作、「BREAK FREE」は力強いサウンドでグループの進化を提示する意欲作。さらに、両デジタルシングルの配信を記念し、12月27日（土）には両グループ合同のリリースイベントが開催決定。

●リリース情報

12月24日同時配信開始

デジタルシングル

DIVINE

「BREAK FREE」

デジタルシングル

12〜twelve〜

「zodiac sign」

●イベント情報

DIVINE・12〜twelve〜デジタルシングル配信記念SHOWROOMライブ配信番組・公開配信スタジオご招待（抽選）

2025年12月27日（土）OPEN：13:30 ／START：14:00

会場：ポニーキャニオン3Fイベントスペース（東京都港区六本木一丁目5番17号 泉ガーデンANNEX.）

申込みはこちら

https://ticket.ponycanyon.co.jp/pc/318

申込受付期間：2025/12/10(水) 19:00 〜 2025/12/21(日) 23:59

抽選結果発表：2025/12/24(水) 19:00

「DIVINE／BREAK FREE・12〜twelve／zodiac sign ランダムNeSTREAMチェキ」購入者対象特典会

2025年12月27日（土）対象商品販売開始：15:00 ／特典会：15:30（予定）

会場：ポニーキャニオン3Fイベントスペース（東京都港区六本木一丁目5番17号 泉ガーデンANNEX.）

イベント詳細は公式サイトをチェック

https://luvfor-divine.com/

©2024 らぶフォー製作委員会

関連リンク

『らぶフォー』公式サイト

https://luvfor-divine.com/