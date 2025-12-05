サウジアラビアで12月10日から開催されるeスポーツサッカーの世界大会に、大分市出身の大学生が日本代表として出場します。大会への意気込みを取材しました。

【写真を見る】サッカーゲーム日本代表・吉田舜映さん eワールドカップでサムライブルーの誇りを胸に世界一へ

サッカーのeスポーツに取り組む大分市出身の大学生吉田舜映さん（19）。12月10日からサウジアラビアで開催される「eワールドカップ」に日本代表として出場します。

（吉田舜映さん）「知名度としてはJFAのA代表とは比べものになりませんが、れっきとしたeスポーツの日本代表、JFAの日本代表メンバーの一員になれたことは率直にうれしいです」

eワールドカップは、国際サッカー連盟（FIFA）が去年から開催する公式大会です。予選を突破した各国のトッププレイヤーが出場し、2人1組で試合をする「家庭用ゲーム機部門」と、1対1で争う「モバイル部門」に分かれて、人気サッカーゲーム「eFootball™」で世界の頂点を目指します。

吉田さんは幼いころから祖父とトリニータの試合を観戦し、小学生からはサッカーを始めました。サッカーゲームも身近な遊びで、大学進学後はさまざまな大会に出場し、腕を磨いてきました。

（吉田舜映さん）「サッカーをしている時が一番楽しいので、ゲームでもプレーできるのは楽しいですし、実際の選手を操作できるのも魅力です」

「日の丸を背負い、サムライブルーの誇りを胸に、世界一を目指す」

吉田さんは、国内で40万人以上が参加した予選会を突破し、「モバイル部門」の日本代表に選出されました。10月の東アジア・オセアニア予選で優勝し、本選への出場を決めました。

参加国の中にはプロとして活躍するプレイヤーも多くいる中、勝負強さを武器に戦います。

（吉田舜映さん）「自分の明確な強みとしては勝負強さです。上手いよりも強い相手を試合前に分析して、戦術を考えることが自分の強みだと思います」

幼少期から憧れていた日の丸を背負い、吉田さんは大会に挑みます。サムライブルーの誇りを胸に、世界一を目指します。

（吉田舜映さん）「これまでの大会と違って自分のために戦っているのではないので、日本は過去一度も国際大会はモバイル部門は優勝していないので、日本のゲームですし、優勝したい」

