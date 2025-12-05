「野原ひろし」の名言をあしらった日本酒＆レモンサワーベース『クレヨンしんちゃん ひろしの一杯』発売

オンライン酒屋「クランド」から、『クレヨンしんちゃん』の登場キャラクターである「野原ひろし」の名言をあしらった日本酒とレモンサワーベース「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯」が発売されました。

「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯-」は、作品内に登場するキャラクターである父ちゃんこと「野原ひろし」の名言をあしらったお酒です。「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯 -沁みる日本酒-」「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯 -ご褒美レモンサワー-」の2種類がラインナップ。

「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯 -沁みる日本酒-」

「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯 -沁みる日本酒-」は、「野原ひろし」の名言をあしらった日本酒です。山形県産のお米を50％まで精米し、贅沢な純米大吟醸酒です。口の中に広がる、すっきりと爽やかでありながら、コク深い味わいを楽しめます。

「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯 -ご褒美レモンサワー-」

「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯 -ご褒美レモンサワー-」は、「野原ひろし」の名言をあしらったレモンサワーベースです。京都府に蔵を構える老舗酒蔵が、大吟醸酒をベースにつくりました。炭酸を注いで混ぜるだけで、爽やかなレモンの香りが立ち昇る贅沢なレモンサワーが完成します。

ともに、野原ひろしを描いたオリジナルギフトボックスに入れて届けられます。2026年1月中旬以降順次発送予定。

「クレヨンしんちゃん ひろしの一杯」