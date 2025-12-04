この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

投資アドバイザーの鳥海翔氏が年末準備を解説!『2025年12月にやるべきこと7選!年内でやり残したことがある人に見てほしいポイントを紹介します!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

投資アドバイザー・鳥海翔氏が自身のYouTubeチャンネルで『2025年12月にやるべきこと7選!年内でやり残したことがある人に見てほしいポイントを紹介します!』と題した動画を公開した。2025年を適切に締めくくり、2026年を良いスタートにするために年内に済ませておくべき7つのポイントを解説している。



鳥海氏が第一に挙げたのは「パスキーの設定」である。証券会社への不正アクセス被害が話題となったことに触れ、従来のID・パスワード方式は情報がデータとして送信されるためハッキングのリスクが存在すると指摘した。対照的に、PCやスマートフォンといった端末自体を鍵とするパスキー方式は情報が通信上を流れないため、セキュリティレベルが飛躍的に向上するという。特に資産に関わる銀行口座や証券口座から優先的に設定すべきだと促した。



続いて、年末調整や確定申告の漏れがないかを確認することの重要性を説いた。iDeCoや各種保険料控除、ふるさと納税といった「実行すれば確実に節税できる項目」と、ひとり親控除や障害者控除など「条件に当てはまれば控除を受けられるが申告しなければ適用されない項目」の2種類を挙げ、申告漏れによる機会損失を防ぐよう呼びかけた。



また、旧NISA口座、特に一般NISAで投資をしていた人はその整理を検討すべきだと述べた。2021年に開始した一般NISAは2025年末で5年間の非課税期間が終了し、2026年1月以降は課税口座に移管される。新NISAで年間の投資上限を使い切れない人は、非課税期間が終了した旧NISAの資産を一度売却し、その資金を新NISAでの投資に充てることを検討するよう助言した。これにより、課税口座で利益に税金がかかる事態を回避できるとしている。



さらに、NISAの仕組みに関する誤解の修正にも言及した。積立投資枠でもボーナス設定を活用すれば実質的な一括投資が可能であること、成長投資枠でも毎月の積立投資が可能であることなど、制度を正しく理解することで後悔のない運用ができると説明した。



鳥海氏はその他にも、部屋や机の上の片付けによって行動環境を整備すること、クレジットカードや口座引き落としの棚卸しによって無駄な支出を排除すること、時間の使い方を振り返り無駄遣いをなくす仕組みを作ることといった、実務的な行動リストを提示した。氏は「全てをやろうとすると消化不良になる。これかこれと決めて確実に実行することが物事を進めるポイントだ」と強調し、視聴者に対して優先順位をつけた実行を促した。



年末の慌ただしい時期だからこそ、一度立ち止まって自身の資産・時間・セキュリティ環境を見直すことが、翌年をより良い一年にする第一歩となる。2026年を充実したものにしたいと考える人々にとって、行動の優先順位と具体的手順を示した内容である。