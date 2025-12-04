¡Ö¤¿¤Þ¤æ¤é¡×¤Ë¡Ö¤Ý¤ó¤Î¤ß¤Á¡×¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×...¡¡°ìÅÙ¤ÏàÀ»ÃÏá¤òË¬¤ì¤¿¤¤¡Ú¹Åç¤¬ÉñÂæ¤ÎÆó¼¡¸µ¤Þ¤È¤á¡Û
¥É¥é¥Þ²½¤ä¥ß¥å¡¼¥¸¥«¥ë²½¤â¤µ¤ì¡¢ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë¡×¤äº£¤Ç¤âÂ¿¤¯¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬À»ÃÏ½äÎé¤ËË¬¤ì¤ë¡Ö¤¿¤Þ¤æ¤é¡×¤Ê¤É¤Ê¤É......¡£
¹Åç¸©¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÆó¼¡¸µºîÉÊ¤ÎÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
2020Ç¯¤Þ¤Ç¤ÏÀ¤³¦»ÍÂç¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤Î°ì¤Ä¡Ö¹Åç¹ñºÝ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡×¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀË¤·¤Þ¤ì¤Ä¤Ä½ªÎ»¤·¤¿¸½ºß¤â¸å·Ñ»ö¶È¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥·¡¼¥º¥ó¡×¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡¼¥·¥ç¥ó±Ç²èº×¤ò³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¢¥Ë¥á¤Î³¹¡¦¹Åç¤¬ÉñÂæ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëºîÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤¿¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤³¤ÎÀ¤³¦¤ÎÊÒ¶ù¤Ë
¼ç¿Í¸ø¡¦¤¹¤º¤Ï¹Åç»Ô¤«¤é¸â¤Ø²Ç¤®¡¢¿·¤·¤¤²ÈÂ²¡¢¿·¤·¤¤³¹¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤Ë¸ÍÏÇ¤¦¡£¤À¤¬¡¢¾¼ÏÂ18Ç¯¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë°ìÆü°ìÆü¤ò³Î¤«¤Ë·òµ¤¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤¯¡£ÀïÃæ¤Î¹Åç¸©¤Î·³ÅÔ¡Ö¸â¡×¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ÀïÃæ¤òÀ¸¤¤ë¾®¤µ¤Ê²ÈÂ²¤ÎÊª¸ì¡£
¼ç¤ÊÉñÂæ¤Ï¹Åç»Ô¡¢¸â»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÍ¼Æä¤Î³¹ ºù¤Î¹ñ
¾¼ÏÂ30Ç¯¡¢¥Ò¥í¥·¥Þ¤òÉñÂæ¤Ë°ì¿Í¤Î½÷À¤Î¾®¤µ¤Êº²¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤ë¡£ºÇ¤â¤«¼å¤»Ô°æ¤Î¿Í¤¿¤Á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀïÁè¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¸¶Çú¤È¤Ï²¿¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¡£¤³¤¦¤Î»ËÂå¤¬ÉÁ¤¯ÞÕ¿È¤ÎÌäÂêºî¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤«¤ß¤Á¤å!
¿´ÃÏ¤è¤¤¼«Á³¤¬»Ä¤ê¡¢¤æ¤ë¤ä¤«¤Ê»þ¤¬Î®¤ì¤ëÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÄ®¡£¼ç¿Í¸ø¡¢°ì¶¶¤æ¤ê¤¨¤ÏÉáÄÌ¤ÎÃæ³ØÀ¸¡£Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¿ÀÍÍ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿!!¿Í¤ÏÍ½ÁÛ¤â¤Ç¤¤Ê¤¤Âç¤¤ÊÎÏ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Ç¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¤³¤È¤Ï°ìÀ¸·üÌ¿¤¬¤ó¤Ð¤ë¤³¤È¡£¤¢¤Ã¤¿¤«¤¯¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¿ÂçÀÚ¤Ê¤â¤Î¤¬¤¤Ã¤È¸«¤Ä¤«¤ë¡£ÄË²÷¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥³¥á¥Ç¥£Ž¢¤«¤ß¤Á¤å!Ž£!!
ÉñÂæ¤ÏÈøÆ»»Ô¤ò¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤¿²Í¶õ¤Î¹ÁÄ®¡ÖÆü¤Î½ÐÄ®¡×¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤¿¤Þ¤æ¤é
¼Ì¿¿¤¬Âç¹¥¤¤Ê¹â¹»1Ç¯À¸¡¢ÂôÅÏÉö¡£Ë´¤Éã¤Î¸Î¶¿¡¦À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡¦ÃÝ¸¶¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿Éö¤Ï¡¢¸Å¤¤Ä®ÊÂ¤ß¡¢Èþ¤·¤¤³¤¤ÈÅç¡¹¡¢ÃÈ¤«¤Ê¿Í¡¹¤ä¿·¤·¤¯¤Ç¤¤¿Í§Ã£¤Ê¤É¡¢¤¹¤Ã¤«¤ê¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤ÎÍÍ»Ò¡£¤½¤ó¤ÊÂç¹¥¤¤ÊÄ®¤Ç»£¤Ã¤¿Éö¤Î¼Ì¿¿¤Ë¤Ï¡¢¹¬¤»¤Î¸÷¡Ö¤¿¤Þ¤æ¤é¡×¤¬¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤¿...¡£À¥¸ÍÆâ³¤¤Î¾®¤µ¤ÊÄ®¡¦ÃÝ¸¶¤òÉñÂæ¤Ë¡¢»×½Õ´ü¤ËÍÉ¤ì¤ë°ì¿Í¤Î¾¯½÷¤Î¤µ¤µ¤ä¤«¤ÊÆü¾ï¤ÈÌ´¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¡£
ÉñÂæ¤ÏÃÝ¸¶»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛBADBOYS
¶ÍÌÚ»ÊŽ¥17ºÐ¡½Âç¶â»ý¤Á¤Î¤ªË·¤Ã¥Á¥ã¥Þ¡£º£¤ÎÀ¸³è¤Ë¤¢¤¤¿¤é¤ºÉÔÎÉ¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È·è¿´¤·²È¤ò½Ð¤ë¡½!
ÉñÂæ¤Ï¹Åç»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡ÛÄ«Ì¸¤ÎÖà½÷
»°¼¡¤Ø¤Îµ¢¶¿¤ò²Ì¤¿¤·Âå¡¹½÷·Ï¤Î¿À¼ç¤¬Ì³¤á¤ë¿À¼Ò¤Ëµï¸õ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾¯Ç¯¡¢Å·ÄÅÃé¿Ò¡£Èþ¿ÍÖà½÷»°»ÐËå¤ÎÍÄÆëÀ÷¤È¤ÎºÆ²ñ¤âÂ«¤Î´Ö¡¢ÉÔ²Ä»×µÄ¤Ê²ø°Û¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¡½¡½¡£ÍÅ²øëý¡Ö°ðÀ¸Êª²øÏ¿¡×¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥é¥Ö¥³¥áÅÁ´ñÌ¡²è¡¢¤³¤³¤Ë³«Ëë¡ª
ÉñÂæ¤Ï»°¼¡»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û·¯¤Î¤¤¤ëÄ®
½éÂÐÌÌ¤À¤±¤É¡¢Æ±µï¤·¤Þ¤¹!!¡¡¡½¡½¹â¹»¿Ê³Ø¤Î¤¿¤á¡¢Åìµþ¤«¤é°ì¿Í¤ÇÅÄ¼Ë¤Ë±Û¤·¤Æ¤¤¿Í®´õ¡Ê¤æ¤º¤¡Ë¡£¤·¤«¤·¡¢½»¤à¤Î¤Ï¿ÆÀÌ¤Ç¤â¤Ê¤¤¶ÍÅçÀÄÂç¡Ê¤¤ê¤·¤Þ¡¦¤Ï¤ë¤È¡Ë¤Î²È¡ª¡¡¤Ä¤Þ¤êµï¸õ!!¡¡¡Ö²ñ¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤¬¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¼«Ê¬¤Î²È¤Ë½»¤à¤Ê¤ó¤Æ......¡×Æ±µï¤ËÇ¼ÆÀ¤¤¤«¤Ê¤¤ÀÄÂç¤ò¤è¤½¤Ë¡¢½éÆü¤«¤é¤¹¤Ã¤«¤êÆëÀ÷¤àÍ®´õ¡£½Õ¤«¤é2¿Í¤¬ÄÌ¤¦¹â¹»¤Ë¤Ï¡¢ÀÄÂç¤Î°ÕÃæ¤Î¿Í¡¦¼·³¤¡Ê¤Ê¤Ê¤ß¡Ë¤â¤¤¤ë¤·¡¢ÌÌÅÝ¤Ê¤³¤È¤Ë¤À¤±¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë......¡£
ÉñÂæ¤Ï¾±¸¶»Ô¡£
¡Ú±Ç²è¡Û¤â¤â¤Ø¤Î¼ê»æ
"¤â¤â¤Ø"¤½¤ì¤À¤±¤ò½ñ¤°ä¤·¡¢ÃçÄ¾¤ê¤Ç¤¤º¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Éã¡£¤½¤ì¤«¤éÊì¡¦¤¤¤¯»Ò¤ÈÀ¥¸ÍÆâ¤ÎÅç¤Ë°ú¤Ã±Û¤·¤Æ¤¤¿¤â¤â¤Ï¡¢ÅÄ¼Ë¤ÎÀ¸³è¤Ë¤âÆëÀ÷¤á¤º¡¢¤·¤º¤ó¤ÀÆü¡¹¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤È¤¸½¤ì¤¿¥¤¥ï¡¦¥«¥ï¡¦¥Þ¥á¤Î£³ÍÅ²ø¡ª¡¡¿È¾¡¼ê¤ÊÈà¤é¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ëÃæ¤Ç¡¢¤â¤â¤Ï¤¤¤¯»Ò¤È¤¹¤ì°ã¤¤·ö²Þ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¬¡¢Ä¾¸å¡¢¤¤¤¯»Ò¤¬ÉÂ¤ËÅÝ¤ì¤Æ!?¡¡ÁÉ¤ëÉã¤Îµ²±¡£Êì¤òµß¤¦¤¿¤áÍò¤ÎÃæ¤ØÁö¤ê½Ð¤¹¤â¤â¤Ë¡¢´ñÀ×¤¬µ¯¤¤ë¨¡¨¡¡£¿´¤Ë¶Á¤¯²ÈÂ²¤Î°¦¤ÎÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤ÏÂçºê²¼Åç¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡ÛÅÄÃæ¤¯¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤±¤À¤ë¤²
¤¿¤áÂ©¡¢ÊÒ¤Ò¤¸¡¢¤Í¤à¤½¤¦¤ÊÌÜ...¤Ê¤ó¤À¤«¤¤¤Ä¤â¤±¤À¤ë¤²¤ÊÅÄÃæ¤¯¤ó¡£¤½¤ó¤ÊÅÄÃæ¤¯¤ó¤È¡¢Èà¤ò¤Û¤Ã¤Æ¤ª¤±¤Ê¤¤Âç¤¤¯¤ÆÌµ¸ý¤ÊÂÀÅÄ¤¯¤ó¤¬¤ª¤¯¤ë¡¢¥æ¥ë¥æ¥ë¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢¤Ë¤Ö¤Ë¤Ö¤Ê¥¤¥ó¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥ÖÀÄ½Õ¥³¥á¥Ç¥£¡£
¥¢¥Ë¥áÈÇ¤Ç¤Ï¹Åç»Ô¤ä»°¸¶»Ô¤¬ÉñÂæ¤È¤·¤ÆÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤·¤Þ¤Ê¤ßÃ¯¤½Èà
¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤Ë¡Ö¥Û¥âÆ°²è¡×¤ò´Ñ¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÃÎ¤é¤ì¤¿¡¢¤¿¤¹¤¯¡£
¼«Ê¬¤ÎÀ»Ø¸þ...¥²¥¤¤Ç¤¢¤ë¤È³§¤ËÃÎ¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¶±¤¨¡¢¼«»¦¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿Èà¤ÎÁ°¤Ë¡¢¡ÖÃ¯¤«¤µ¤ó¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÆæ¤á¤¤¤¿½÷À¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¡£
Èà½÷¤Ï¡¢¤¿¤¹¤¯¤ò¡ÖÃÌÏÃ¼¼¡×¤Ø¤ÈÍ¶¤¦¡£
¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¥ì¥º¥Ó¥¢¥ó¤Ç¤¢¤ëÂçÃÏ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Æ...¡£
ÈøÆ»¤òÉñÂæ¤ËÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢À¤ÈÀ¸¤ÈÀÄ½Õ¤ÎÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤ÏÈøÆ»»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¥´¡¼¥ë¥É
Ê¡¤Î¿ÀÅÁÀâ¤¬»Ä¤ëÅç¡¦Ç«Åç¤ÇÊë¤é¤¹Ãæ2¤Î¾¯½÷¡¢ÁáºäÎ°²Ö¡£¤¢¤ëÆü¡¢³¤ÊÕ¤Ç¸«¤Ä¤±¤¿´ñÌ¯¤ÊÃÖÊª¤ò»ý¤Áµ¢¤Ã¤¿Èà½÷¤Ï¡¢¤¢¤ë¡Ö´ê¤¤¡×¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò»³¤ÎÃæ¤Îã¬¤ËÃÖ¤¯¡£¤¹¤ë¤È¡¢Èà½÷¤ÎÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤Ï¡¢"¥Õ¥¯¥Î¥«¥ß"¤Ë¤è¤¯»÷¤¿°Û·Á¤¬¸½¤ì¤¿¡½¡½¡£ÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ò·Ò¤®»ß¤á¤ë¤¿¤á¡¢¾¯½÷¤¬Êú¤¤¤¿¾®¤µ¤Ê´ê¤¤¤¬¡¢¤³¤ÎÅç¤òÍßË¾¤Þ¤ß¤ì¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
ÉñÂæ¤ÏÈøÆ»»Ô¤ËÂ°¤¹¤ë²Í¶õ¤Î¸ÉÅç¡ÖÇ«Åç¡×¡£
¡Ú¥²¡¼¥à¡Û¥½¥é¤È¥¦¥ß¤Î¥¢¥¤¥À
À¤³¦Ãæ¤Î³¤¤«¤éÆÍÇ¡¤È¤·¤Æµû¤¬¾Ã¤¨¡¢¿Í¡¹¤Ï±§Ãè¤Ëºî¤Ã¤¿¥¤¥±¥¹¤Çµû¤ò³Í¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þÂå¡£½÷À½é¤Î±§Ãèµù»Õ¸õÊäÀ¸¤È¤·¤Æ½Õ¡¢ÇÈÇµ¡¢¥ë¥Ó¡¼¡¢¿¿¡¢Éñ¸Ð¡¢¿¿µª»Ò¤Î£¶¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬ÈøÆ»¤Ë½¸¤á¤é¤ì¤¿¡£¤·¤«¤·¸õÊäÀ¸¤¿¤Á¤Ï½Ð¿È¤âÀ³Ê¤â¥Ð¥é¥Ð¥é¡¢±§Ãè¤ØÈô¤ÓÎ©¤Ä¤¿¤á¤Î·±Îý¤Ï¥È¥é¥Ö¥ëÂ³¤¤Ç¡½¡½!?
ÉñÂæ¤ÏÈøÆ»»Ô¡£
¡Ú¥¢¥Ë¥á¡Û¤Ý¤ó¤Î¤ß¤Á
¡Ö¤Ç¤Æ¤±¤§¡Á¡ª¡×
¼«Ê¬¤ÎÉô²°¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò´Ñ¤ÆÁû¤¤¤Ç¤¤¤¿½÷»Ò¹âÀ¸¡¦½½ÊÖ¼Ë¤Ê¤·¤³¤Ï¡¢Êì¿Æ¤ËÅÜ¤é¤ì²È¤òÄÉ¤¤½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
Éã¿Æ¤Ëµã¤¤Ä¤¤¤Æ¾ù¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ï¶õ¤²È......¤â¤È¤¤¸µ¿ýÁñ!?
¤¿¤Þ¤ê¾ì¤È¤·¤Æ»È¤¨¤ë¤è¤¦¤ËÁÝ½ü¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢²¿¤ä¤éÉÔ»×µÄ¤ÊÄ»¤¬¸½¤ì¤Æ...¡£
¡Ö......¤¨¡¢¿ýÁñ¤ËÍè¤¿¤Î¤Ë¡¢Ëã¿ýÃÎ¤é¤ó¤Î¡©¡×
¡ÖÃÎ¤é¤ó¡£¡×
¸µ¿ýÁñ¤Ë½¸¤Þ¤ë£µ¿Í¤È£±É¤¤Ë¤è¤ë°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤æ¤ë¤Ã¤ÈËã¿ý¥¨¥ó¥¸¥ç¥¤¥é¥¤¥Õ¤¬¤Ï¤¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡ª
ÉñÂæ¤ÏÈøÆ»»Ô¡£
¡Ú¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¡ÛÆüÏÂ¤Á¤ã¤ó¤Î¤ª´ê¤¤¤ÏÀäÂÐ
¡Ö¡½¡½¤ï¤¿¤·¤Î¤ª´ê¤¤¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ê¤Î¡×
¡¡¤É¤ó¤Ê¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤Ç¤â³ð¤¨¤é¤ì¤ëÍÕ·²ÆüÏÂ¡£»Ï¤Þ¤ë¤Ï¤º¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿Èà½÷¤È¤ÎÎø¤Ï¡¢²¶¤Î¿ÍÀ¸¤ò¡¢À¤³¦¤¹¤Ù¤Æ¤ò¡¢·èÄêÅª¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤¯¡½¡½¡£
¡¡¤Û¤ó¤ï¤«¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤ï¤¤¤¯¤Æ¡¢¤É¤³¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎ®¤µ¤ì¤¬¤Á¤Ç¡£
¡¡¤½¤ì¤Ê¤Î¤Ë¡¢Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¨¤ÐÃ¯¤âµÕ¤é¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤É¤Ê¤ì¤Ê¤¤¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ÎÎÏ¤ò»ý¤ÄÆüÏÂ¤È¡¢¤¿¤À¤Î°ìÈÌ¿Í¤Ê¤Î¤Ë¤½¤Î±¿Ì¿¤ËÉÕ¤Åº¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿²¶¡£
¡Ö¡½¡½¤Ç¤â¡¢¤â¤¦Ëº¤ì¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡¡À¤³¦¤Ê¤ó¤Æ°Æ³°´ÊÃ±¤Ë²õ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ë¡¢²¶¤¿¤Á¤ÎÎø¤À¤±¤¬¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â½ª¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡½¡½¡£
¡¡¤³¤ì¤Ï½ª¤ï¤ì¤Ê¤¤¥»¥«¥¤¤Î¡¢¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢ºÇ¸å¤ÎÎøÊª¸ì¡£
ÉñÂæ¤ÏÈøÆ»»Ô¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¤Ï¤À¤·¤Î¥²¥ó
ÀïÃæÀï¸å¤Î¹Åç¤òÉñÂæ¤Ë¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤¯À¸¤¤ë¾¯Ç¯¤¿¤Á¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¾ºîÌ¡²è¤¬¡¢ÅÅ»ÒÈÇ¤ÇÅÐ¾ì¡ª¡¡ÇÔÀï¤Þ¤Â¤«¤Î¥Ò¥í¥·¥Þ¤ÎÄ®¡¢¿©ÎÈÆñ¤Ç¤¦¤¨¤ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¡£¿Í¡¹¤ÏÈèÊÀ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£²¼ÂÌ¤Î³¨ÉÕ¤±¤ÇÀ¸·×¤ò¤¿¤Æ¤ëÃæ²¬²È¤ÏÉÏ¤·¤¯¤È¤â¡¢¹ñÌ±³Ø¹»£²Ç¯À¸¤Î¥²¥ó¤¿¤Á·»Äï¤Ï¸µµ¤¤Ë°é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢ÀïÁè¤ËÈãÈ½Åª¤ÊÉã¤Î¸ÀÆ°¤«¤é¡¢¶á½ê¤«¤é¤ÏÁÂ³°¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë¡Ö¤¢¤ÎÆü¡×¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿......¡£
ÉñÂæ¤Ï¹Åç»Ô¡£
¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Î¤â¤¢¤ë¤è¡ª¡×¤´ÅöÃÏºîÉÊ¾ðÊó¡õ¸ý¥³¥ßÊç½¸Ãæ
¹Åç¤¬ÉñÂæ¡¦¥â¥Ç¥ë¤ÎÌ¡²è¤ä¥¢¥Ë¥á¡¢¥é¥¤¥È¥Î¥Ù¥ë¤ò¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤ÏÆÉ¼ÔÅê¹Æ¥Õ¥©¡¼¥à¤â¤·¤¯¤Ï¸ø¼°X¡Ê¡÷jtown_net¡Ë¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡¢¥á¡¼¥ë¡Êtoko@j-town.net¡Ë¤«¤é¡¢¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¨¤Þ¤»¤ó¤«¡©
¤¢¤Ê¤¿¤Î¥¤¥Á¥ª¥·ºîÉÊ¤ò¡¢Ç®¤¤¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¶¦¤Ë¾Ò²ð¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª
¹Åç°Ê³°¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤â¤â¤Á¤í¤óÂç´¿·Þ¡£¾ðÊó¡¢¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤Þ¤¹¡ª