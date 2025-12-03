紀ノ国屋のショートケーキが冬限定で登場♡カップで味わう贅沢スイーツ

ホリデーシーズンにぴったりの特別スイーツが紀ノ国屋から登場♪乳脂肪47％のリッチな生クリームと、甘酸っぱいいちごが織りなす王道ショートケーキの美味しさを“カップ”で楽しめる限定スイーツです。ふわふわのスポンジと重なるまろやかなクリームは、ひと口ごとに幸せが広がる味わい。オンライン販売のない店舗限定アイテムだからこそ、冬だけの特別感をしっかり味わえます。自分へのご褒美にもぴったり♡

ふわふわスポンジと濃厚クリームがとけあう幸せ

「濃厚クリームといちごのカップショートケーキ」は、乳脂肪47％の上質な生クリームを贅沢に使用。甘さ控えめでコク深い味わいが特徴です。

そこへ重なるいちごの爽やかな甘酸っぱさが、まるでケーキ屋さんのショートケーキのような華やかな香りを演出。

スプーンを入れた瞬間、ふわふわのスポンジ・なめらかなクリーム・甘酸っぱいいちごがやさしくとけあい、冬ならではの幸せな味わいが広がります。

※洋酒を使用しています。

冬だけの特別感♡手軽に楽しめるカップ仕様

王道ショートケーキを“カップで楽しむ”という気軽さも人気のポイント。ひとりでも食べ切りやすく、仕事の合間やおうち時間にもぴったりです。

クリスマス気分を手軽に味わえる見た目とサイズ感で、冬のスイーツ欲を満たしてくれる存在に。冷蔵庫から出してすぐ楽しめるのも嬉しいポイント♪

店舗限定のレア感も魅力！贈り物にも◎

販売は紀ノ国屋の各店舗限定で、オンライン販売は行っていません。540円(税込)で購入できる手軽さながら、特別感のある味わいはプチギフトにもおすすめ。

期間限定アイテムなので、見つけたら迷わず手に取りたい一品です。なお、店舗により取り扱いが異なるため、事前に確認しておくと安心です。

ほっと満たされる冬のご褒美スイーツを味わって

冬だけの特別なおいしさを届けてくれる紀ノ国屋の「濃厚クリームといちごのカップショートケーキ」。

リッチな生クリームといちごの甘酸っぱさ、ふわふわスポンジが織りなすハーモニーは、寒い季節の気分をやさしく満たしてくれます♡

手軽に楽しめるカップタイプだから、忙しい日でもほっとひと息つける幸せスイーツに。期間限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。