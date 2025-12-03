紀ノ国屋のショートケーキが冬限定で登場♡カップで味わう贅沢スイーツ
ホリデーシーズンにぴったりの特別スイーツが紀ノ国屋から登場♪乳脂肪47％のリッチな生クリームと、甘酸っぱいいちごが織りなす王道ショートケーキの美味しさを“カップ”で楽しめる限定スイーツです。ふわふわのスポンジと重なるまろやかなクリームは、ひと口ごとに幸せが広がる味わい。オンライン販売のない店舗限定アイテムだからこそ、冬だけの特別感をしっかり味わえます。自分へのご褒美にもぴったり♡
ふわふわスポンジと濃厚クリームがとけあう幸せ
「濃厚クリームといちごのカップショートケーキ」は、乳脂肪47％の上質な生クリームを贅沢に使用。甘さ控えめでコク深い味わいが特徴です。
そこへ重なるいちごの爽やかな甘酸っぱさが、まるでケーキ屋さんのショートケーキのような華やかな香りを演出。
スプーンを入れた瞬間、ふわふわのスポンジ・なめらかなクリーム・甘酸っぱいいちごがやさしくとけあい、冬ならではの幸せな味わいが広がります。
※洋酒を使用しています。
冬だけの特別感♡手軽に楽しめるカップ仕様
王道ショートケーキを“カップで楽しむ”という気軽さも人気のポイント。ひとりでも食べ切りやすく、仕事の合間やおうち時間にもぴったりです。
クリスマス気分を手軽に味わえる見た目とサイズ感で、冬のスイーツ欲を満たしてくれる存在に。冷蔵庫から出してすぐ楽しめるのも嬉しいポイント♪
店舗限定のレア感も魅力！贈り物にも◎
販売は紀ノ国屋の各店舗限定で、オンライン販売は行っていません。540円(税込)で購入できる手軽さながら、特別感のある味わいはプチギフトにもおすすめ。
期間限定アイテムなので、見つけたら迷わず手に取りたい一品です。なお、店舗により取り扱いが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
ほっと満たされる冬のご褒美スイーツを味わって
冬だけの特別なおいしさを届けてくれる紀ノ国屋の「濃厚クリームといちごのカップショートケーキ」。
リッチな生クリームといちごの甘酸っぱさ、ふわふわスポンジが織りなすハーモニーは、寒い季節の気分をやさしく満たしてくれます♡
手軽に楽しめるカップタイプだから、忙しい日でもほっとひと息つける幸せスイーツに。期間限定のため、気になる方はぜひ早めにチェックしてみてください。