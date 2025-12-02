「会いに行けるアイドル」として2005年に誕生したAKB48が、12月8日に20周年を迎える。

10年代に数々のミリオンヒットを飛ばし、社会現象を巻き起こしたAKB。中でも人気上位の前田敦子（34）、大島優子（37）、高橋みなみ（34）、板野友美（34）、小嶋陽菜（37）、篠田麻里子（39）、渡辺麻友（31）らは“神7”と崇められた。

再集結は「20周年コンサート」だけじゃなかった

「卒業後はそれぞれの道を歩んでいますが、12月4日から日本武道館で行われる20周年コンサートの最終日には、引退した渡辺を除く6人が集結。久しぶりに肩を並べます」（スポーツ誌記者）



全盛期は社会現象にまでなった ©︎時事通信

さらに、週刊文春はAKB48が年末のNHK紅白歌合戦に出場内定したとの情報を入手。関係者が明かす。

「現役メンバーだけでなくOGから前田、大島ら神7の多くが参加予定。『ヘビーローテーション』などの黄金期の楽曲をメドレーで披露する見通しです」（関係者）

コンサートと紅白に立て続けに参加し、20周年イヤーを盛り上げるレジェンドOG。だが、その中にはこの一連の20周年に関する活動を渋ったメンバー、紅白出場が危ぶまれているメンバーがいるという。

現在配信中の「週刊文春 電子版」では、活動を渋ったメンバー、紅白出場が危ぶまれるメンバーのほか、20周年で復活する神7の意外な近況などを詳しく報じている。

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月11日号）