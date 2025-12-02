NPB(日本野球機構)が2日、次年度の契約保留選手名簿を公示。DeNAは4選手が自由契約選手となりました。

これは球団が今年度の支配下選手のうち次年度選手契約締結の権利を保留する選手（来シーズンも引き続き選手契約を結ぶことを予定している選手）の一覧。この名簿に記載されなかった選手は自由契約選手となります。

DeNAではバウアー投手、ケイ投手、ジャクソン投手、ウィック投手の4選手が自由契約選手となります。

バウアー投手は23年にDeNAに所属すると、19試合に登板。2度の月間MVPを獲得するなど、10勝4敗、防御率2.76の好成績を残しました。24年は再び海外でプレーをするため、メキシカンリーグのレッドデビルズに所属。今季は再びDeNAに加入し、2年ぶりのNPB復帰。21試合に先発し、2度の完投と1度の完封も記録しました。

2年目のケイ投手は今季24試合に先発し、9勝6敗をマーク。防御率1.74は球団歴代1位だった1960年の秋山登さんの1.75を上回り65年ぶりに球団歴代最高を更新しました。CSでは巨人とのファーストステージで7回2失点で勝利投手となるも、ファイナルステージの阪神戦では5回途中で4失点で降板、黒星が付いていました。

ジャクソン投手は、今季25試合に先発し、10勝7敗、防御率2.33を記録。3投手だけで70試合先発と全143試合のおよそ半分で先発をしていました。

中継ぎの一端を担っていたウィック投手は40試合に登板し、4勝1敗、21ホールド、5セーブ、防御率0.84でした。