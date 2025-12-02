【figma 宝多六花（再販）】 12月2日 出荷開始 価格：9,900円

マックスファクトリーは、フィギュア「figma 宝多六花」再販分の出荷を12月2日に開始する。価格は9,900円。

本商品は、TVアニメ「SSSS.GRIDMAN」より、「宝多六花」をfigmaシリーズで立体化したもの。スムーズ且つキチッと決まるfigmaオリジナル関節パーツで、劇中のあらゆるシーンを再現できる。要所に軟質素材を使う事で、プロポーションを崩さず可動域を確保している。

表情パーツにはキリッとした「クール顔」と、頬を赤く染めた「照れ顔」、そして劇中でも印象的だった「ドン引き顔」を用意。特徴的な「シュシュ」のほか、「スマホ」や「リュックサック」、「交換用ポケット突っ込みパーツ」が付属する。さらに「交換用ポニテ頭部」や、さまざまなシーンを可能にする可動支柱付きのfigma専用台座も同梱する。

(C) 円谷プロ (C)2018 TRIGGER・雨宮哲／「GRIDMAN」製作委員会

