飲食店などで現役で使われている関西のレトロ建築をたっぷり紹介『ときめくレトロ建築めぐり　関西版』

関西のレトロ建築を楽しむためのガイド本『ときめくレトロ建築めぐり 関西版』が発売されました。

長い年月を積み重ね、その趣と存在感を放つレトロ建築。多くの人の愛や想いが詰まったレトロ建築が関西には多数あります。本誌では、そんななかでも飲食店や販売店、文化施設として今も現役で使われていて、実際に我々が利用できるレトロな建築物を紹介しています。

本誌の内容

巻頭特集 暮らしの中に生きるレトロ建築物語

大阪農林会館／生駒ビルヂング／Kaikado café

ときめきが見つかる名物ビル

芝川ビル／SACRAビル／新風館

レトロカフェでティータイム

Salon15 TOOTH TOOTH 旧神戸居留地十五番館／カフェ フロインドリーブ／パンとエスプレッソと堺筋倶楽部／フランソア喫茶室／北野坂 にしむら珈琲店 …and more

心踊る！歴史建築で過ごす1日

大阪市中央公会堂／大阪府立中之島図書館／京都文化博物館 別館／デザイン・クリエイティブセンター神戸（KIITO）

とっておきのショップめぐり

MARcourt 三条店／京都村上開新堂／アガット 大阪肥後橋／DEAN & DELUCA KYOTO

旧小学校をリノベーション！

旧御幸森小学校（いくのパーク）／旧北野小学校（神戸北野ノスタ）／旧湊山小学校（NATURE STUDIO）

憧れの名建築レストラン

長楽館 FRENCH LE CHENE／東華菜館／旧桜宮公会堂／ガスビル食堂／ANTICA OSTERIA Dal POMPIERE …and more

レトロ建築でアートを感じる

神戸文学館／アサヒグループ大山崎山荘美術館／プラトン装飾美術館／京都市京セラ美術館

コラム

名建築見学ツアーに行ってみよう／レトロ建築で見つけた！人気コーヒーチェーン／神戸・北野異人館めぐり／感性光る長屋建築

さまざまなショップが入居する名物レトロビル、ノスタルジックな雰囲気を楽しめるレトロカフェ、重厚な雰囲気の名建築レストランなど、心ときめく宝物のように美しい空間を探しに、本誌とともにおでかけしてみてはいかが？

「ときめくレトロ建築めぐり 関西版」は、2025年11月27日より書店ほかネット書店にて発売中です。価格は1,210円（本体1,100円＋税）。

ときめくレトロ建築めぐり 関西版