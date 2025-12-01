【エバラ食品の福袋】定番の「プチッと鍋」「黄金の味」、九州･沖縄限定「タコミートソース」や業務用商品など全8品
エバラ食品は、「エバラランドユーザーが選んだ!おいしい福袋2026」(税込3,996円)を、12月1日10時から公式オンラインショップ(楽天市場店、Yahoo!ショッピング店)限定で販売している。
2026年の福袋は、2025年5月から開設しているファンコミュニティサイト『エバラランド』のユーザーである『エバラファン』と共創。計8品、公式オンラインショップでの通常価格約6,000円(税込)相当が入っている。
【販売価格】
3,996円(税込･送料無料)
※公式オンラインショップ通常価格 約6,000円(税込)相当
【福袋内容】
･「黄金の味 贅沢林檎」
･「プチッと鍋 豆乳ごま鍋」
･「浅漬けの素 プチスタイル 香る柚子」
･「横濱舶来亭カレーフレーク こだわりの中辛」
･九州･沖縄限定「タコミートソース」
･公式オンラインショップ限定「豚バラ焼肉ジャーキー」
･公式オンラインショップ限定「日々の膳 万能だし」
･業務用「e-Basic 豚骨ラーメンスープ」
【販売店舗】
エバラ食品公式オンラインショップ 楽天市場店･Yahoo!ショッピング店〈『エバラファン』とのファンミーティングや投票企画で中身を選定〉
2026年の福袋は、『エバラランドユーザーと決めよう!公式オンラインショップ限定福袋企画』と題し、オンラインのファンミーティングや投票企画で中身を決定した。
ファンミーティングでは、「試してみたい」「おいしかったからぜひ多くの人に知ってほしい」という声が多かった商品を選定。投票企画では、ファンの多い「横濱舶来亭」シリーズ、「浅漬けの素」シリーズの人気ナンバーワン商品を入れた。このほか、九州･沖縄限定の「タコミートソース」や公式オンラインショップ限定商品、業務用商品など、普段手に入りにくい商品など計8品をセットにしている。
エバラ食品 投票企画で選ばれた2品
また、先着150人には「エバラ食品オリジナルキーホルダー」(全10種、ランダム)を1つプレゼントする。
先着150人に「エバラ食品オリジナルキーホルダー」プレゼント〈ファンコミュニティサイト『エバラランド』とは〉
ファンコミュニティサイト『エバラランド』は、2025年5月に開設した。エバラ食品によると、「エバラ食品とお客さま、お客さま同士が“エバラ”をきっかけに交流できる場所」で、「交流を通じて、新しいおいしさ、ワクワクするおいしさと出会い、つながり続ける場所にすることで、エバラ食品と共に『こころ、はずむ、おいしさ。』をもっと多くの皆さまに届けることが目的」だという。
ファンコミュニティサイト「エバラランド」