ローン完済間際にトラックが激突・車が大破…「法定速度？なにソレ？」車社会アメリカで繰り広げられる“命がけ”の通勤風景【人気YouTuberが語る】

日本の約26倍も広いアメリカでは、日常生活を送るうえで車の運転が不可欠。しかし、アメリカ人のめちゃくちゃすぎる運転マナーに、通勤時間はもはや命がけの戦いだとか……。アメリカ・NYで肉体労働（大工）を主な仕事として生活を送る日本人“地獄海外難民”氏著者による『底辺の大工、ヤバいアメリカで生きのびる 絶望の中で見つけた「自分を見失わない」方法』（KADOKAWA）より一部を抜粋・再編して、その現実をご紹介します。

アメリカ人の運転マナーはめちゃくちゃ。怖すぎる！

アメリカは日本の国土の約26倍ほどあります。だからアメリカで徒歩移動だけで生活するのは、よっぽどの都会に住まない限り不可能に近いです。

難民家の周りにもバスや電車など公共の乗り物はほとんどありませんし、スーパーに歩いて行くとしたら、片道1時間は歩かないといけません。

僕が車で外出している時に、何らかの理由で妻が子どもを病院に連れて行かなければならないことになったら、車がもう1台ないと大変なことになります。

「そしたら救急車を呼べば？」と思った方々、アメリカで救急車を呼ぶと数万〜数十万円程度の基本料金がかかり、さらに条件しだいでは料金が加算されて、とんでもない金額になることも珍しくありません。

だから、アメリカで車なしではとても生活できませんが、それにしてもアメリカ人の運転マナーはひどすぎます！ 僕は平日に片道1時間かけて車通勤していますが、朝は特に違反が多いです。

ニューヨークの高速道路の法定速度は、日本でいうと80〜100キロくらいですが、皆さん130〜160キロは出しています。まさに命がけの地獄通勤。

特にニューヨークの人は運転マナーが悪いと感じます。怒りに任せた煽り運転、不必要なクラクション、無謀なスピード違反、ウィンカーなしの車線変更は当たり前。僕はだいたい100キロくらいで運転していますが、10分に1回は煽られ、後ろからハイビームをがんがん当てられてます。

交通事故も1日1件は見ますし、通勤時は毎日事故で渋滞してます。特に雨や雪の日は、必ずどこかで車がひっくり返っていたり、ガードレールを越えて数メートルぶっ飛んでたり。アベンジャーズが戦ったのかと思うほどの惨状です。

もう少しでローン完済のはずだった車が、トラックの当て逃げで大破して…

2022年、東京都の交通事故数は、警視庁交通部のデータによると3万170件とされていますが、2022年のニューヨークシティの自動車事故数は10万508件、東京の約3倍です。難民家も、交通事故の被害に遭っています。妻が運転していた車が、当て逃げされたのです。

妻は法定速度で走っていたのに、橋の上の道路で法定速度の倍のスピードで走ってきたピックアップトラックが車線をはみ出してきて、妻の車に激突。妻の車はスピンして大破しました。

妻の車には当時乳児だった長男も乗っていましたが、幸いなことに妻も子どもも無事。いや、これは本当に寿命が縮んでトラウマになる出来事でした……。でも、相手はそのまま逃げました。相手が見つからないと保険料が上がるので困っていましたが、1週間後、橋のカメラ映像から犯人が特定されました。

保険会社同士の裁判が始まると、相手が「妻側にも20％の過失がある」とか言い出して呆れ返りましたが（妻は法的速度で走っていただけ。そこにいたことが悪いというのか）、最終的には相手の100％過失が認定されて（当然です）、補償金を受け取ることに。

ただ、その補償金は現在の車の価値で支払われるため、購入時の金額の60％程度しかもらえませんでした。実は、その当時はもう少しでローン完済になり、当て逃げされなければ毎月300ドルのローンがなくなる時期でした。それが、車の大破でまた別の車を買わなければいけなくなったのです。

結局、補償金でその車のローンを完済し、残りは新しく買う車の頭金に当てましたが、僕らはまたローンを払い続ける生活に戻ります。当て逃げがなければ、生活も少しラクになったはずなのに……。

世の中ってほんとに理不尽です。

地獄海外難民