»þÂ®268Ò¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤¬¼óÅÔ¹âË½Áö¡Ä¡ª¾×ÆÍ¤·¤¿¹âÎðÉ×ÉØ»àË´¡Ö¸¡»¡¤Î»ØÅ¦¤·¤¿55ºÐÈï¹ð¡×Êò¤ì¤¿Æ°µ¡
¡ÖÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤·¡¢Ë¸³²ÌÜÅª¤ÇÁö¤Ã¤¿»ö¼Â¤â¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿¥Ý¥ë¥·¥§¤Ç»þÂ®268Ò¤ò½Ð¤·¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿¤¦¤¨¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎðÉ×ÉØ¤ò»àË´¤µ¤»¤¿¤È¤µ¤ì¤ëÃË¤Ï¡¢¤³¤¦¶¡½Ò¤·¤Æµ¯ÁÊÆâÍÆ¤Î°ìÉô¤òÈÝÇ§¤·¤¿¡½¡½¡£
11·î25Æü¤Ë²£ÉÍÃÏºÛ¤Ç³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö±¿Å¾»à½ý½èÈ³Ë¡°ãÈ¿¡Ê´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ë¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ëÅìµþÅÔ¹¾¸ÍÀî¶è¤ÎÉ§ÅÄ²ÅÇ·Èï¹ð¡Ê55¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤À¡£É§ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ç20Ç¯£¸·î¡¢¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¤Î¼óÅÔ¹âÂ®ÏÑ´ßÀþ¤ÎÀ©¸ÂÂ®ÅÙ80Ò¤Î¶è´Ö¤Ç¹âµé¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥«¡¼¡¦¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¾è¤ê»þÂ®200¡Á268Ò¤ÇË½Áö¡£¸¡»¡¤Ë¤è¤ë¤È¥Ï¥ó¥É¥ë¤òÀÚ¤Ã¤¿ºÝ¤Ë²£³ê¤ê¤·À©¸æÉÔÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¾èÍÑ¼Ö¤Î70ºÐ¤È63ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ö¸Î¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏµÙÆü¤ÎÄ«£¸»þ²á¤®¤Ç¡¢¸½¾ì¤ÏÈæ³ÓÅª¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤ÊÒÂ¦£³¼ÖÀþ¤ÎÆ»Ï©¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·À©¸ÂÂ®ÅÙ80Ò¤Î¶è´Ö¤ò¡¢£³ÇÜ°Ê¾å¤Î¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤Î¤Ï°Û¾ï¤Ç¤¹¡£
É§ÅÄÈï¹ð¤Ï»àË´¤·¤¿É×ÉØ¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤òÄÉ¤¤È´¤³¤¦¤È¤·¡¢ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¾×ÆÍ¤·¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¾×·â¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÄÉÆÍ¤µ¤ì¤¿¼Ö¤Ï±¦¸åÉô¤¬Âç¤¤¯ÇËÂ»¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤Ï¼Ö³°¤ËÅê¤²½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾¸å¤«¤éÅö³º¶è´Ö¤Ï£¸»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤êÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
¡Ö¶Ë¤á¤Æ¿È¾¡¼ê¤Ç´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¡×
ËÁÆ¬¤Î½é¸øÈ½¤ËÌá¤í¤¦¡£
¡ÖË¡Äî¤Ç¸¡»¡Â¦¤Ï¡ØÌÔÎõ¤ÊÂ®ÅÙ¤ÇÁö¹Ô¤¹¤ë¤³¤È¼«ÂÎ¤¬Â¾¼Ô¤Î±¿Å¾¤òË¸³²¤¹¤ëÌÜÅª¤À¤Ã¤¿¡Ù¤È¤·¡¢´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤¬À®Î©¤¹¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤ÎÉ§ÅÄÈï¹ð¤Ï¡Ø»ä¤ÎÂçÉý¤ÊÂ®ÅÙÄ¶²á¤ÇÂçÊÑ¤Ê»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¼Õºá¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡ØÀ©¸æº¤Æñ¤Ê¿Ê¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ù¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈÝÇ§¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢·º¤Î½Å¤¤´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤è¤ê·Ú¤¤²á¼º±¿Å¾Ã×»àºá¤¬Å¬Åö¤À¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ»ÊË¡Ã´Åöµ¼Ô¡Ë
»ö¸ÎÅö»þ¡¢É§ÅÄÈï¹ð¤Î¥Ý¥ë¥·¥§¤Ë¤Ï19ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬Æ±¾è¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤¬»ØÅ¦¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊË½Áö¤ÎÊò¤ì¤¿Æ°µ¡¤À¡£
¡Ö½õ¼êÀÊ¤ÎÄ¹ÃË¤Ë¼Ö¤ÎÀÇ½¤ò¸«¤»¤Æ¶Ã¤«¤»¤è¤¦¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¡×
¸òÄÌ»ö¸ÎÌäÂê¤Ë¾Ü¤·¤¤¥Î¥ó¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥óºî²È¤ÎÌø¸¶»°²Â»á¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡ÖÈï¹ð¤¬¼çÄ¥¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë²¾¤Ë¡ØË¸³²¡Ù¤ÎÌÜÅª¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤À¤±¤ÎÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤·Á°¼Ö¤ò¤è¤±¤¤ì¤º¤Ë¾×ÆÍ¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¡ØÀ©¸æº¤Æñ¡Ù¤ÈÈ½ÃÇ¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ ³Î¤«¤Ë¥Ý¥ë¥·¥§¤Ï»þÂ®200Ò°Ê¾å¤Ç¤â¡¢¡Ø°ÂÄê¡Ù¤·¤ÆÁö¹Ô¤Ç¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¤·¤«¤·°ÂÄê¤·¤ÆÁö¤ì¤ë¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¤³¤ì¤Û¤É¤ÎÂ®ÅÙ¤ò½Ð¤¹¤³¤È¤Ï¡¢¥ë¡¼¥ë¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Î¼Ö¤ÎÎ®¤ì¤òÌµ»ë¤·¤¿¶Ë¤á¤Æ¿È¾¡¼ê¤Ç´í¸±¤Ê¹Ô°Ù¤Ç¤¹¡£¡Ø´í¸±±¿Å¾Ã×»à¡Ù¤¬ÂÅÅö¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»þÂ®268Ò¤Ç¤Î»àË´»ö¸Î¤¬¡¢¡Ø²á¼º¡Ù¤È¤Ê¤ë¤è¤¦¤ÊÁ°Îã¤¬À¸¤Þ¤ì¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡×
É§ÅÄÈï¹ð¤ÎÈ½·è¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯£±·îÃæ¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤À¡£