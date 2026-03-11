プラットフォームは別々のまま？ポルシェは『タイカン』と『パナメーラ』を統合し、ガソリン車、プラグインハイブリッド車（PHEV）、EVのバリエーションを揃えた単一のモデルラインとすることを検討している。【画像】走りと実用性の両立を目指したポルシェの高性能セダン【タイカンとパナメーラを詳しく見る】全48枚この案は、世界的な販売不振と、前CEOオリバー・ブルーメ氏が昨年決定した電動化計画の縮小に伴う巨額投資を受