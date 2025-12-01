¥Ê¥Ý¥ê¡¢¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤ò¡È¥¦¥Î¥¼¥í¡É¤ÇÀ©¤·¤Æ2°ÌÉâ¾å¡ª¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ï¼ó°Ì´ÙÍî¡Ä
¡¡¥»¥ê¥¨AÂè13Àá¤¬11·î30Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¥í¡¼¥Þ¤È¥Ê¥Ý¥ê¤¬ÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤ÏÁ°Àá½ªÎ»»þÅÀ¤Ç¥»¥ê¥¨A¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢º£Àá¤Î»î¹ç¤òÀè¤Ë¾Ã²½¤·¤¿¥ß¥é¥ó¤¬¾¡Íø¤·¤Æ»ÃÄê¼ó°Ì¤ËÉâ¾å¡£¼ó°Ì¤ÎºÂ¤ò¥¡¼¥×¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤È¤ÎÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡È¥Ç¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥ë¡¦¥½¡¼¥ì¡ÊÂÀÍÛ¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¡Ë¡É¤ËÎ×¤ó¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Î¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¾¡¤ÁÅÀº¹¤¬¡Ö2¡×¡£¾¡¤Æ¤Ð2°Ì¤ËÉâ¾å¤Ç¤¤ë½ÅÍ×¤Ê»î¹ç¤È¤Ê¤ë¡£¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¥À¡¼¥Ó¡¼¥Þ¥Ã¥Á¤òÀ©¤·¡¢2¥·¡¼¥º¥óÏ¢Â³¤Î¥¹¥¯¥Ç¥Ã¥È¤ØÃÆ¤ß¤ò¤Ä¤±¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥Ü¡¼¥ë»ÙÇÛÎ¨¤Ç¥í¡¼¥Þ¤ò¾å²ó¤ê¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¥¹¥³¥¢¤ÏÆ°¤«¤Ê¤¤Å¸³«¤Ë¡£¤È¤³¤í¤¬¥Ê¥Ý¥ê¤Ï36Ê¬¡¢¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤ÊÖ¤·¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ë¤È¡¢¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Í¥ì¥¹¤¬Á°Êý¤Ø¶î¤±¾å¤¬¤Ã¤¿¥é¥¹¥à¥¹¡¦¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Ø¥Ñ¥¹¤ò¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤Ï¥É¥ê¥Ö¥ë¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÅ¨¿Ø¤Þ¤Ç»ý¤Á±¿¤Ö¡£ÊÂÁö¤·¤Æ¤¤¤¿¥Í¥ì¥¹¤Ï¥Û¥¤¥ë¥ó¥É¤«¤é¥Ñ¥¹¤ò¼õ¤±¼è¤ê¡¢ºÇ¸å¤ÏGK¤ò¤«¤ï¤¹¤è¤¦¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤ò¥´¡¼¥ë¥Í¥Ã¥È¤ËÆÍ¤»É¤·¤¿¡£
¡¡¸åÈ¾¤ËÆþ¤ë¤Èº£ÅÙ¤Ï¥í¡¼¥Þ¤¬¥Ü¡¼¥ë¤ò»ÙÇÛ¤¹¤ë¾õ¶·¤¬Â³¤¯¤¬¡¢¾õ¶·¤òÂÇ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤¹¤ë¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Ï¥í¡¼¥Þ¤Ë¥·¥å¡¼¥È¤Þ¤Ç»ý¤Á¹þ¤Þ¤»¤º¡¢¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ì¤Ð¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ËÅ¾¤¸¤ÆÄÉ²ÃÅÀ¤òÁÀ¤¦¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ï62Ê¬¡¢¥Þ¥Æ¥£¥¢¥¹¡¦¥¹¡¼¥ì¤È¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥¿¥ó¥Æ¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥Ñ¥¦¥í¡¦¥Ç¥£¥Ð¥é¤È¥Ë¡¼¥ë¡¦¥¨¥ë¡¦¥¢¥¤¥Ê¥¦¥¤¡¢80Ê¬¤Ë¥í¥ì¥ó¥Ä¥©¡¦¥Ú¥Ã¥ì¥°¥ê¡¼¥Ë¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥ì¥ª¥ó¡¦¥Ù¥¤¥ê¡¼¡¢82Ê¬¤Ë¤Ï¥¦¥§¥º¥ì¥¤¤ËÂå¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Æ¥Õ¥¡¥ó¡¦¥¨¥ë¡¦¥·¥ã¡¼¥é¥¦¥£¤ÈÎ©¤ÆÂ³¤±¤Ë¸òÂåºö¤òÂÇ¤Ä¤¬¡¢¥Ê¥Ý¥ê¤Î¼éÈ÷¤òÁ°¤ËÌµÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¤Þ¤Þ»þ´Ö¤¬·Ð²á¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¥í¡¼¥Þ¤ÏÆÀÅÀ¤Ç¤¤Ê¤¤¤Þ¤Þ»î¹ç½ªÎ»¡£¥Ê¥Ý¥ê¤¬¥í¡¼¥Þ¤È¤Î¡È¥Ç¥ë¥Ó¡¼¡¦¥Ç¥ë¡¦¥½¡¼¥ì¡É¤ò1¡Ý0¤ÇÀ©¤·¡¢2°Ì¤ËÉâ¾å¤·¤¿¡£ÇÔ¤ì¤¿¥í¡¼¥Þ¤Ï¥Ê¥Ý¥ê¤ÈÆþ¤ìÂØ¤ï¤ë·Á¤Ç3°Ì¤Ë½ç°Ì¤òÍî¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥í¡¼¥Þ¤Ï¼¡Àá¡¢12·î7Æü¤Ë¥¢¥¦¥§¥¤¤Ç¥«¥ê¥¢¥ê¤ÈÂÐÀï¡£¥Ê¥Ý¥ê¤Ï12·î3Æü¤Ë¥³¥Ã¥Ñ¡¦¥¤¥¿¥ê¥¢¤Ç¥«¥ê¥¢¥ê¤ÈÀï¤Ã¤¿¸å¡¢¼¡Àá¤Ï12·î7Æü¤Ë¥Û¡¼¥à¤Ç¥æ¥ô¥§¥ó¥È¥¹¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¥¹¥³¥¢¡Û
¥í¡¼¥Þ¡¡0¡Ý1¡¡¥Ê¥Ý¥ê
¡ÚÆÀÅÀ¼Ô¡Û
0¡Ý1¡¡36Ê¬¡¡¥À¥ô¥£¥É¡¦¥Í¥ì¥¹¡Ê¥Ê¥Ý¥ê¡Ë
